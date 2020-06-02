Объявлен файткард турнира UFC 250 в Лас-Вегасе

Главным событием будет поединок бразильянки Аманды Нуньес с канадкой Фелицией Спенсер за чемпионский пояс в полулегком весе.
Предварительный кард:
Алекс Касерес — Чейс Хупер;
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
Чарльз Бирд — Маки Питоло;
Жуссиер Формига — Алекс Перес;
Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
Герберт Бернс — Эван Данэм.
Основной кард:
Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
Шон О́Мэлли — Эдди Вайнлэнд.