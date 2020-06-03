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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо главное оружие Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен проанализировал сильные стороны россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

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Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отреагировал на слова американца Джастина Гэтжи. Последний в ходе подкаста с Джо Роганом описал план на бой с Нурмагомедовым. 43-летний ветеран подчеркнул, что Гэтжи не назвал главного преимущества российского бойца над соперниками.

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«Да, Хабиб делает много чего — роняет на землю, связывает ноги. Но самое основное его оружие — умение выдерживать высокий темп. Этот парень пойдет на вас с той же скоростью на 24-й минуте боя, как и в самом начале поединка. Это просто пугает. Это и есть настоящее оружие. Самого высокого уровня», — убежден Соннен.

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В беседе с Роганом Гэтжи заявил, что россиянин чаще всего пытается перевести оппонента в партер около клетки. Американец подчеркнул, что попытается не давать Нурмагомедову возможности проводить тейкдауны с помощью ударов по голени. По мнению Гэтжи, ему хватит нескольких попаданий в эту уязвимую часть ноги, чтобы серьезно изменить ход поединка.

Гэтжи является основным претендентом на титульный поединок против Нурмагомедова. Американец оказался сильнее Тони Фергюсона на турнире UFC 249, завоевав временный пояс чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Кроме того, он удерживает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации без учета весовых категорий.

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