Глава UFC назвал умный ход для Макгрегора

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Уайт назвал самым умным ходом для Макгрегора встречу с победителем поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. «Я думаю, что самая лучшая вещь для Конора. Но вы знаете его, возможно, он захочет драться раньше, и мы сможем что-то придумать», — добавил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

28 мая Макгрегор принял вызов бразильского ветерана Андерсона Силвы. Бразилец потребовал супербоя против ирландца, после того как Макгрегор назвал его лучшим в истории смешанных единоборств.

В последний раз ирландец выходил в октагон в январе. Он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд.