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14:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC назвал умный ход для Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт порассуждал о следующем сопернике для ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Его слова приводит BJPenn.

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Уайт назвал самым умным ходом для Макгрегора встречу с победителем поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. «Я думаю, что самая лучшая вещь для Конора. Но вы знаете его, возможно, он захочет драться раньше, и мы сможем что-то придумать», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

28 мая Макгрегор принял вызов бразильского ветерана Андерсона Силвы. Бразилец потребовал супербоя против ирландца, после того как Макгрегор назвал его лучшим в истории смешанных единоборств.

В последний раз ирландец выходил в октагон в январе. Он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и четыре — поражением.

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