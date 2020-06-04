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16:29 (мск), источник: Sport24

Монсон: В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке

Бывший американский боец ММА, а ныне депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон в интервью корреспонденту Sport24 Алине Матинян сравнил российских и американских полицейских после скандального убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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После убийства белым полицейским афроамериканца Флойда в США поднялась волна беспорядков. Протестующие вступают в стычки, поджигают здания и машины, а также грабят магазины.

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«У меня был опыт общения с российской полицией. Я убежден, что люди могут выступать полицией друг другу, без необходимости в этом институте. В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке. Да, россияне боятся тех же штрафов, но здесь можно спокойно пройти мимо полицейского, спросить у него время. Если представитель правоохранительных органов в России в кого-то выстрелит или просто причинит увечья, последствия для него будут серьезными. В Америке все по-другому, там к этому относятся как к чему-то нормальному, привычному. Люди принимали это долгое время до нынешнего момента. Возможно, дело в пандемии, люди и так устали. Они реагируют, потому что хотят видеть государство, например, на стороне врачей, но оно выступает врагом», — сказал Монсон.

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