Масвидаль вслед за Джонсом пригрозил покинуть UFC, он недоволен гонорарами

«Если я не стою этих денег, просто отпустите меня. Почему я должен получать вполовину меньше, чем за минувший бой? Только не списывайте всё на пандемию. Рынки показывают высочайший подъём в последнее время, всё возвращается к работе, а вы покупаете остров. Перестаньте играть с нами и с болельщиками. Я никогда не принимал понижение зарплаты. Теперь я должен сделать это в титульном бою? Что с вами не так, ребята», — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».