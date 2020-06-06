Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Падерборн
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Славия М
Неман
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Брс
Минск
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Масвидаль вслед за Джонсом пригрозил покинуть UFC, он недоволен гонорарами

Один из ведущих бойцов полусреднего веса Хорхе Масвидаль пригрозил руководству UFC уходом из лиги, если ему не повысят гонорары.

Наверх
Источник: AP 2020

По словам бойца, за потенциальный титульный бой с чемпионом лиги Камару Усманом ему предлагают меньшую сумму, чем он получил за поединок с Нэйтом Диасом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если я не стою этих денег, просто отпустите меня. Почему я должен получать вполовину меньше, чем за минувший бой? Только не списывайте всё на пандемию. Рынки показывают высочайший подъём в последнее время, всё возвращается к работе, а вы покупаете остров. Перестаньте играть с нами и с болельщиками. Я никогда не принимал понижение зарплаты. Теперь я должен сделать это в титульном бою? Что с вами не так, ребята», — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс также вступил в конфликт с лигой на почве финансовых разногласий.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий
UFC Fight Night в Москве
Читайте также
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
«Барселона» на днях начнет переговоры с Месси о новом контракте
СМИ: Клуб Серии A расторг контракт с Балотелли
Легендарный боец назвал топ-10 супертяжей в истории бокса
Экс-игрок «Реала» назвал Роналду очень эгоистичным футболистом
Менеджер считает, что у Ласицкене есть риск пропуска состязаний
Модрич рассказал, как Роналду едва не подрался с Моуринью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь