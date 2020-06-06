Глава UFC Уайт предложил вывести бойцов организации для наведения порядка на улицах США

Во многих штатах США проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. На днях чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс выложил видео в Instagram, на котором он отбирает аэрозольный баллончик с краской у протестующих, в подписи к видео он призывает участников акций протеста прекратить беспорядки.