Боец UFC примкнул к протестующим против расизма

Эдвардс принял участие в акции протеста против расизма 4 июня. Всего в центр Бирмингема под лозунгом Black Lives Matter вышли четыре тысячи человек. 28-летний англичанин известен по выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Выступления против расовых притеснений проходят по всему миру. Главным образом, в США, где в ряде случаев протесты переросли в беспорядки. Причиной стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда. Мужчину грубо задержали полицейские — в ходе ареста ему надавили на горло. Американец скончался в больнице.

Бойцы UFC не остаются в стороне от протестов и беспорядков. Так, американец Джон Джонс вышел на улицы Альбукерке, чтобы помочь в обеспечении безопасности. Спортсмен предотвратил попытку вандализма. Чемпион организации в среднем весе Исраэл Адесанья выступил перед протестующими в Новой Зеландии, поделившись собственным опытом — боец не раз сталкивался с проявлениями расизма в повседневной жизни.