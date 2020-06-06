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14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец UFC примкнул к протестующим против расизма

Британский боец смешанного стиля (MMA) ямайского происхождения Леон Эдвардс примкнул к протестующим в английском Бирмингеме. Об этом сообщает фотограф Кеиран Райли в своем Twitter.

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Эдвардс принял участие в акции протеста против расизма 4 июня. Всего в центр Бирмингема под лозунгом Black Lives Matter вышли четыре тысячи человек. 28-летний англичанин известен по выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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Выступления против расовых притеснений проходят по всему миру. Главным образом, в США, где в ряде случаев протесты переросли в беспорядки. Причиной стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда. Мужчину грубо задержали полицейские — в ходе ареста ему надавили на горло. Американец скончался в больнице.

Бойцы UFC не остаются в стороне от протестов и беспорядков. Так, американец Джон Джонс вышел на улицы Альбукерке, чтобы помочь в обеспечении безопасности. Спортсмен предотвратил попытку вандализма. Чемпион организации в среднем весе Исраэл Адесанья выступил перед протестующими в Новой Зеландии, поделившись собственным опытом — боец не раз сталкивался с проявлениями расизма в повседневной жизни.

Эдвардс одержал 18 побед по правилам MMA при трех поражениях.

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