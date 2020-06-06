СМИ: Бойцовский остров UFC находится в ОАЭ

Источник: AFP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

На территории крупнейшего из эмиратов ОАЭ — Абу-Даби — располагается более 200 островов. По данным портала, на одном из них пройдет турнир UFC 27 июня. По задумке главы UFC Дэйны Уайта, бойцовский остров должен стать безопасным местом для проведения турниров во время пандемии коронавируса. Официально UFC не сообщала о местоположении острова.

Сообщается, что прибывающие в Абу-Даби не отправляются в двухнедельный карантин. После прилета в столицу ОАЭ все пассажиры сдают тесты на коронавирус, далее им предлагается отправиться в самоизоляцию до результатов теста.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В ОАЭ зафиксировано более 37 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 300 человек умерли.