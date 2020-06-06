СМИ: Бойцовский остров UFC находится в ОАЭ
ТАСС 6 июня. Частный остров, предназначенный для проведения турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), находится в
ТАСС 6 июня. Частный остров, предназначенный для проведения турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), находится в
На территории крупнейшего из эмиратов ОАЭ —
Сообщается, что прибывающие в
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В ОАЭ зафиксировано более 37 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 300 человек умерли.