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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Гарбрандт нокаутировал Ассунсао в соглавном бою UFC 250

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 250.

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Источник: Reuters

В соглавном бою встретились экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.

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Поединок завершился победой Гарбрандта нокаутом во втором раунде.

Американец одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при 3 поражениях. Ассунсао в свою очередь потерпел 8-е поражение при 27 победах. Это поражение стало для бразильского бойца третьим подряд.

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Главным событием стала титульная встреча в полулёгком весе у женщин. Чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес защищала один из поясов от посягательств Фелисии Спенсер.

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