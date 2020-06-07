Гарбрандт нокаутировал Ассунсао в соглавном бою UFC 250
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В соглавном бою встретились
Поединок завершился победой Гарбрандта нокаутом во втором раунде.
Американец одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при 3 поражениях. Ассунсао в свою очередь потерпел 8-е поражение при 27 победах. Это поражение стало для бразильского бойца третьим подряд.
Главным событием стала титульная встреча в полулёгком весе у женщин. Чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес защищала один из поясов от посягательств Фелисии Спенсер.