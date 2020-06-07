Аманда Нуньес: Не удивлена стойкости Спенсер

«Не удивлена стойкости Спенсер, она очень жесткая. Она хорошо держит удары, ее тяжело финишировать. Когда она нанесла первый удар, я не почувствовала опасности для себя, у нее нет ударной мощи, но она хорошо держит удар. Для меня было важно пройти всю дистанцию, а Фелиция — очень жесткая соперница. Но я даже не устала. Для меня не проблема выступать в двух дивизионах, защищать оба титула. Кто следующая? Не знаю, сейчас для меня это не так важно. Я хочу вернуться домой и побыть со своей семьей», — сказала Нуньес.