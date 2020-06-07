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10:41 (мск), источник: Sports.Ru

Аманда Нуньес: Не удивлена стойкости Спенсер

Чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес прокомментировала победу над Фелицией Спенсер.

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Источник: Reuters

«Не удивлена стойкости Спенсер, она очень жесткая. Она хорошо держит удары, ее тяжело финишировать. Когда она нанесла первый удар, я не почувствовала опасности для себя, у нее нет ударной мощи, но она хорошо держит удар. Для меня было важно пройти всю дистанцию, а Фелиция — очень жесткая соперница. Но я даже не устала. Для меня не проблема выступать в двух дивизионах, защищать оба титула. Кто следующая? Не знаю, сейчас для меня это не так важно. Я хочу вернуться домой и побыть со своей семьей», — сказала Нуньес.

Нуньес победила Спенсер единогласным решением судей на UFC 250.

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