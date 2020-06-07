Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

«Привет, ребята, я решил уйти из боёв. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какой путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одного из моих титулов чемпиона мира! Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Всё, что ты захочешь, — твоё», — написал Макгрегор в «Твиттере».