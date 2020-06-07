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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры.

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Источник: AP 2020
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11
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11
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На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился самый ожидаемый поединок года.

«Привет, ребята, я решил уйти из боёв. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какой путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одного из моих титулов чемпиона мира! Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Всё, что ты захочешь, — твоё», — написал Макгрегор в «Твиттере».

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До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт.

Ранее сообщалось, что президент UFC Дэна Уайт пообещал Макгрегору титульный бой. Он может сразиться с Хабибом.

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На протяжении профессиональной карьеры Макгрегор уже успел провести поединки в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Предыдущий бой он провёл в полусреднем дивизионе, нокаутировав Дональда Серроне.

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