Глава UFC отреагировал на решение Макгрегора уйти из спорта

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Уайт признался, что не удивлен таким развитием событий. «Не сказал бы, что я в шоке. Ничто уже не кажется безумием на фоне постоянного безумия. Поэтому, на определенном уровне я полностью понимаю его», — заявил Уайт после турнира UFC 250.

Ранее 7 июня 31-летний Макгрегор объявил о завершении карьеры бойца в своем Twitter-аккаунте. Ирландец уже в третий раз делает подобное заявление.

До этого Макгрегор принял вызов бразильского ветерана MMA Андерсона Силвы. В последний раз Макгрегор выходил в октагон в январе. Тогда он за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.