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10:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC отреагировал на решение Макгрегора уйти из спорта

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на решение ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора уйти из спорта. Об этом сообщает The Mirror.

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Уайт признался, что не удивлен таким развитием событий. «Не сказал бы, что я в шоке. Ничто уже не кажется безумием на фоне постоянного безумия. Поэтому, на определенном уровне я полностью понимаю его», — заявил Уайт после турнира UFC 250.

Ранее 7 июня 31-летний Макгрегор объявил о завершении карьеры бойца в своем Twitter-аккаунте. Ирландец уже в третий раз делает подобное заявление.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого Макгрегор принял вызов бразильского ветерана MMA Андерсона Силвы. В последний раз Макгрегор выходил в октагон в январе. Тогда он за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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