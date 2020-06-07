Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Витебск
БАТЭ
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Белшина
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
19:00
Аугсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
14:30
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Энергетик-БГУ
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Нуньес получила $ 450 тыс. за победу над Спенсер

Ранним утром 7 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 250.

Наверх
Источник: Reuters

По его итогам стали известны гонорары нескольких бойцов.

Участница главного боя шоу чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес заработала $ 450 тыс., сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото. $ 350 тыс. она получила в качестве гарантированной суммы и $ 100 тыс. — за победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фелисия Спенсер, уступившая Нуньес, пополнила банковский счёт на $ 200 тыс.

Коди Гарбрандт, эффектно нокаутировавший Рафаэля Ассунсао, заработал $ 240 тыс., а его соперник — $ 158 тыс. При этом в UFC поощрили Гарбрандта бонусом за выступление вечера.

Из других бойцов отметим Альджамейна Стерлинга и Шона О’Мэйли: первый получил $ 152 тыс., второй — $ 80 тыс. Суммы указаны без бонусов, полученных за выступление вечера.

 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Град нокаутов и уход Макгрегора: каким получился UFC 250
У «Локо» больше всех проблем. Расклады в борьбе за 2-е место РПЛ
Россиянин включен в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ
Третий тренер чемпионата Италии перенес коронавирус
Форвард «Баварии» установил новый рекорд Бундеслиги
В Уфе серьезно ошиблись, отдав ведущего защитника в ХК ЦСКА
Серебро - неудача. «Золотая четверка» русского биатлона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь