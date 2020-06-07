Град нокаутов и уход Макгрегора: каким получился UFC 250

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Хозяйка несуществующего дивизиона

Главным событием турнира, что бывает довольно редко, стал титульный бой в женском полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелицией Спенсер. Для бразильянки это была первая защита пояса в 145 фунтах с тех пор, как в декабре 2018-го она разобралась с Крис Сайборг. С тех пор двойная чемпионка успела одержать еще две победы, но в родном легчайшем весе. Шансов на победу Спенсер не давал никто: хотя канадка и потерпела всего одно поражение в карьере от все той же Сайборг и в свое время выигрывала титул Invicta FC, но в классе между ней и Нуньес пропасть.

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На деле все так и получилось. Аманда устроила полный разнос сопернице, за пять раундов не только перебив ее в стойке, но и нещадно валяя в партере. Фелиция пропустила 90 акцентированных ударов в голову, а ее кровь под конец боя залила весь канвас. Выступавший чуть ранее Алджамейн Стерлинг будто знал, когда говорил, что в Америке есть много бойцов с черными поясами джиу-джитсу, но львиная доля из них фальшивки, выдаваемые кем попало. Спенсер в клетке была лучшим тому подтверждением.

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«Я не удивлена, что Спенсер выстояла пять раундов и выдержала все мои удары. Я всегда говорила, что она жесткая девушка. Тем не менее я, почувствовав первый удар от Фелиции, поняла, что она не сможет меня нокаутировать. Для меня было важно пройти все пять раундов. Я устала слышать, что Аманда не может драться все пять раундов. У меня все нормально с кардио», — сказала Нуньес в интервью Джо Рогану.

Для Нуньес все идет в привычном русле: она закрепила свой рекорд по количеству побед в титульных боях (их теперь у Аманды восемь), а также стала обладательницей необычного достижения, первой в истории из двойных чемпионов защитившая оба пояса, параллельно владея другим. Но у UFC по части полулегкого дивизиона появляется все больше головной боли, поскольку бойцов этого веса по-прежнему не хватает, чтобы сформировать рейтинг и ростер. По сути, есть только чемпионка — Нуньес — и несколько девушек, каждая из которых потенциальный претендент. И смысла в этом, откровенно говоря, совсем мало.

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Нокаут года

Очередное возвращение Коди Гарбрандта в октагон было едва ли менее интригующим, чем бой Нуньес. Этим вечером в Лас-Вегасе бывший чемпион легчайшего веса, когда-то побеждавший Доминика Круза, буквально поставил на кон всю свою карьеру: с момента завоевания титула в 2016 году Коди проиграл три поединка, отлетая в нокауты, а четвертый наверняка поставил бы крест на его будущем. У его соперника — Рафаэла Ассунсао — дела в последнее время шли тоже не очень. Давний топовый ветеран проиграл дважды кряду, потому и для него сегодня многое было решающим.

Учитывая все риски, начало боя получилось чрезвычайно осторожным. Гарбрандт владел инициативой и больше не летел сломя голову в размены, избегая даже малейшей возможности нарваться на четвертый подряд нокаут. В концовке второй пятиминутки Коди даже удалось пошатнуть Ассунсао, но тот выжил. Правда, ненадолго, потому что секунда в секунду под гонг Гарбрандт, находясь у сетки, здорово поймал Рафаэла обманными движениями и мощнейшим одиночным боковым ударом в челюсть вырубил его. Падал замертво бразилец уже после гонга, но судья тут же просигнализировал, что бой остановлен.

«Это было тяжелое время. Мне было 25 лет, я шел на серии из 11 побед и стал чемпионом. Тогда я оказался на вершине горы, а потом упал к ее подножью. Мне нужно было что-то поменять в своей жизни, обрести снова страсть и стать тем, кем я был. Я правда вернулся, это потрясающее чувство», — говорил Коди в интервью, едва сдерживая слезы.

Одним большим именем в легчайшем дивизионе стало больше. Гарбрандт снова конкурентоспособный и в ближайшем будущем намерен вернуться в титульную гонку. А в 2021-м после дисквалификации должен вернуться Ти Джей Диллашоу, с которым у Коди может наметиться трилогия. Но это уже совсем другая история.

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Подарки Уайту

Кроме доминирующего выступления Нуньес и шикарного перфоманса Гарбрандта были и другие моменты, наверняка заставившие президента UFC Дану Уайта гордиться состоявшимся юбилейным ивентом. В этот раз бонусы за лучшие выступления вечера промоушен выплатит сразу четверым — Коди и еще троим бойцам, оформившим яркие финиши.

Автором одного из таких стал Шон O’Мэлли. Молодой проспект с экстравагантной внешностью ворвался в главную бойцовскую лигу планеты три года назад, отметившись тем, что на тот момент при нем не было никаких спортивных званий. Тем не менее уже в первом поединке он получил бонус и заставил говорить о себе как о будущем сменщике Конора Макгрегора, но затем угодил в неприятную историю с допингом и был дисквалифицирован. Когда казалось, что звезда Шона погасла, он вернулся после больше чем двухлетнего простоя и за две минуты нокаутировал мексиканца Хосе Киньонеса, удостоившись очередного бонуса.

Ровно три месяца спустя самородка ирландских кровей ждала новая победа: на этот раз одиночным ударом в челюсть в первом раунде был нокаутирован Эдди Вайнлэнд. Не круче Гарбрандта, но то, что UFC не прогадал, сделав ставку на Шона в свое время, он опять доказал, а попутно заявил, что его ударная техника — «лучшая в истории смешанных единоборств».

Вслед за O’Мэлли в клетку вышел, по мнению многих, легитимный претендент на вакантный титул в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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Он или Марлон Мораес должны были разделить октагон с Петром Яном в следующем месяце, чтобы определить нового чемпиона дивизиона после ухода Генри Сехудо, но Уайт предпочел им Жозе Алду, не добывшего пока ни одной победы в новом для себя весе. Стерлинг негодовал, но в конце концов принял бой с Кори Сэндхагеном, четвертым номером рейтинга. Тогда же Уайт объявил, что их поединок должен стать претендентским, то есть победитель потом встретится с Яном или Сехудо.

Разборка оказалась быстрой: Стерлинг за минуту повалил соперника на землю, залез ему за спину и крепко замкнул замок ногами. Первая попытка оформить болевой на челюсть у Алджамейна не получилась, но уже в одном из следующих моментов прошел удушающий. Сэндхаген с трудом постучал и сдался, после чего его безжизненное тело повалилось на канвас. Стерлинг увеличил свой счет до 19−3 и бросил очередной вызов Яну.

Наконец, копилка турнира пополнилась и историческим нокаутом. В ранних прелимах бывший участник претендентского боя в дивизионе «мухачей» Жусиера Формига, тогда проигравший Джозефу Бенавидесу, встречался с Алексом Пересом. На четвертой минуте боя Пересу удался лоукик, который неожиданно оказался для бразильца фатальным: сначала бразилец начал хромать, а после очередного упал и схватился за ногу, всем видом показывая, что продолжать не может. Финишировать соперника таким образом — большая редкость.

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(@mma_boxing_id)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-07T00:00:22+00:00">6 Июн 2020 в 5:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конор уходит?

Столько всего выдающегося произошло на турнире, что не мог не найтись человек, который обязательно попытается перетянуть все одеяло на себя. Месяц назад такой ситуацией воспользовался Генри Сехудо, объявивший о завершении карьеры после победы над Крузом. Сегодня происходящим в Вегасе воодушевился и, быть может, позавидовал Конор Макгрегор. Практически сразу по окончании главного боя ирландец в Twitter написал, что заканчивает карьеру:

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какой путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одного из моих титулов чемпиона мира! Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Все, что ты захочешь, — твое».

И это произошло на фоне того, что не так давно бунт в UFC устроили Джон Джонс и Хорхе Масвидаль, пригрозив Уайту уходом, если им не будет повышена зарплата. Вряд ли надо объяснять, что отказ от контракта сразу трех бойцов (включая Макгрегора) спровоцировал бы и новые проблемы промоушена с другими атлетами. Но вряд ли реакция на уже третье «завершение карьеры» Конором оказалась такой, которой он ожидал…

«Конор, Джон Джонс, Хорхе Масвидаль хотят закончить. На определенном уровне я это понимаю. Вам не нужно драться. В UFC будут драться те, кто хочет это делать. Число людей, которые сейчас мною недовольны, безумное. Могу сказать так: кто не хочет со мной ехать, убирайтесь из автобуса», — сказал Уайт, посетовав, что Макгрегор хочет драться, но с организацией его поединка сейчас слишком много трудностей.

А будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Джастин Гэтжи и вовсе предположил, что у ирландца снова проблемы с алкоголем. «К счастью, все пожилые люди по-прежнему сидят дома. Этот парень в очередном запое. Пока-пока. Сегодня были отличные бои. Коди Гарбрандт выдал выступление вечера», — написал Гэтжи.

Как бы то ни было, верить Макгрегору точно нельзя. По крайней мере, до официального подтверждения UFC о завершении карьеры его бойцом.