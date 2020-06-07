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14:09 (мск), источник: Газета.Ру

Град нокаутов и уход Макгрегора: каким получился UFC 250

В ночь на 7 июня UFC открыл летний сезон, проведя в Лас-Вегасе свой 250-й, юбилейный турнир на домашней арене APEX. Вместе с промоушеном круглую дату отметили Аманда Нуньес, в очередной раз в доминирующем стиле защитившая один из поясов, вернувшийся с первой победой после трех поражений подряд бывший чемпион Коди Гардбрандт, а также получивший один из бонусов за лучшее выступление вечера Алджамейн Стерлинг, бросивший титульный вызов россиянину Петру Яну. Конор Макгрегор так впечатлился ивентом, что в третий раз объявил о завершении карьеры. «Газета.Ru» — о самом интересном, что происходило на UFC 250.

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Хозяйка несуществующего дивизиона

Главным событием турнира, что бывает довольно редко, стал титульный бой в женском полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелицией Спенсер. Для бразильянки это была первая защита пояса в 145 фунтах с тех пор, как в декабре 2018-го она разобралась с Крис Сайборг. С тех пор двойная чемпионка успела одержать еще две победы, но в родном легчайшем весе. Шансов на победу Спенсер не давал никто: хотя канадка и потерпела всего одно поражение в карьере от все той же Сайборг и в свое время выигрывала титул Invicta FC, но в классе между ней и Нуньес пропасть.

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На деле все так и получилось. Аманда устроила полный разнос сопернице, за пять раундов не только перебив ее в стойке, но и нещадно валяя в партере. Фелиция пропустила 90 акцентированных ударов в голову, а ее кровь под конец боя залила весь канвас. Выступавший чуть ранее Алджамейн Стерлинг будто знал, когда говорил, что в Америке есть много бойцов с черными поясами джиу-джитсу, но львиная доля из них фальшивки, выдаваемые кем попало. Спенсер в клетке была лучшим тому подтверждением.

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«Я не удивлена, что Спенсер выстояла пять раундов и выдержала все мои удары. Я всегда говорила, что она жесткая девушка. Тем не менее я, почувствовав первый удар от Фелиции, поняла, что она не сможет меня нокаутировать. Для меня было важно пройти все пять раундов. Я устала слышать, что Аманда не может драться все пять раундов. У меня все нормально с кардио», — сказала Нуньес в интервью Джо Рогану.

Для Нуньес все идет в привычном русле: она закрепила свой рекорд по количеству побед в титульных боях (их теперь у Аманды восемь), а также стала обладательницей необычного достижения, первой в истории из двойных чемпионов защитившая оба пояса, параллельно владея другим. Но у UFC по части полулегкого дивизиона появляется все больше головной боли, поскольку бойцов этого веса по-прежнему не хватает, чтобы сформировать рейтинг и ростер. По сути, есть только чемпионка — Нуньес — и несколько девушек, каждая из которых потенциальный претендент. И смысла в этом, откровенно говоря, совсем мало.

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Нокаут года

Очередное возвращение Коди Гарбрандта в октагон было едва ли менее интригующим, чем бой Нуньес. Этим вечером в Лас-Вегасе бывший чемпион легчайшего веса, когда-то побеждавший Доминика Круза, буквально поставил на кон всю свою карьеру: с момента завоевания титула в 2016 году Коди проиграл три поединка, отлетая в нокауты, а четвертый наверняка поставил бы крест на его будущем. У его соперника — Рафаэла Ассунсао — дела в последнее время шли тоже не очень. Давний топовый ветеран проиграл дважды кряду, потому и для него сегодня многое было решающим.

Учитывая все риски, начало боя получилось чрезвычайно осторожным. Гарбрандт владел инициативой и больше не летел сломя голову в размены, избегая даже малейшей возможности нарваться на четвертый подряд нокаут. В концовке второй пятиминутки Коди даже удалось пошатнуть Ассунсао, но тот выжил. Правда, ненадолго, потому что секунда в секунду под гонг Гарбрандт, находясь у сетки, здорово поймал Рафаэла обманными движениями и мощнейшим одиночным боковым ударом в челюсть вырубил его. Падал замертво бразилец уже после гонга, но судья тут же просигнализировал, что бой остановлен.

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«Это было тяжелое время. Мне было 25 лет, я шел на серии из 11 побед и стал чемпионом. Тогда я оказался на вершине горы, а потом упал к ее подножью. Мне нужно было что-то поменять в своей жизни, обрести снова страсть и стать тем, кем я был. Я правда вернулся, это потрясающее чувство», — говорил Коди в интервью, едва сдерживая слезы.

Одним большим именем в легчайшем дивизионе стало больше. Гарбрандт снова конкурентоспособный и в ближайшем будущем намерен вернуться в титульную гонку. А в 2021-м после дисквалификации должен вернуться Ти Джей Диллашоу, с которым у Коди может наметиться трилогия. Но это уже совсем другая история.

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Подарки Уайту

Кроме доминирующего выступления Нуньес и шикарного перфоманса Гарбрандта были и другие моменты, наверняка заставившие президента UFC Дану Уайта гордиться состоявшимся юбилейным ивентом. В этот раз бонусы за лучшие выступления вечера промоушен выплатит сразу четверым — Коди и еще троим бойцам, оформившим яркие финиши.

Автором одного из таких стал Шон O’Мэлли. Молодой проспект с экстравагантной внешностью ворвался в главную бойцовскую лигу планеты три года назад, отметившись тем, что на тот момент при нем не было никаких спортивных званий. Тем не менее уже в первом поединке он получил бонус и заставил говорить о себе как о будущем сменщике Конора Макгрегора, но затем угодил в неприятную историю с допингом и был дисквалифицирован. Когда казалось, что звезда Шона погасла, он вернулся после больше чем двухлетнего простоя и за две минуты нокаутировал мексиканца Хосе Киньонеса, удостоившись очередного бонуса.

Ровно три месяца спустя самородка ирландских кровей ждала новая победа: на этот раз одиночным ударом в челюсть в первом раунде был нокаутирован Эдди Вайнлэнд. Не круче Гарбрандта, но то, что UFC не прогадал, сделав ставку на Шона в свое время, он опять доказал, а попутно заявил, что его ударная техника — «лучшая в истории смешанных единоборств».

Вслед за O’Мэлли в клетку вышел, по мнению многих, легитимный претендент на вакантный титул в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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Он или Марлон Мораес должны были разделить октагон с Петром Яном в следующем месяце, чтобы определить нового чемпиона дивизиона после ухода Генри Сехудо, но Уайт предпочел им Жозе Алду, не добывшего пока ни одной победы в новом для себя весе. Стерлинг негодовал, но в конце концов принял бой с Кори Сэндхагеном, четвертым номером рейтинга. Тогда же Уайт объявил, что их поединок должен стать претендентским, то есть победитель потом встретится с Яном или Сехудо.

Разборка оказалась быстрой: Стерлинг за минуту повалил соперника на землю, залез ему за спину и крепко замкнул замок ногами. Первая попытка оформить болевой на челюсть у Алджамейна не получилась, но уже в одном из следующих моментов прошел удушающий. Сэндхаген с трудом постучал и сдался, после чего его безжизненное тело повалилось на канвас. Стерлинг увеличил свой счет до 19−3 и бросил очередной вызов Яну.

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Наконец, копилка турнира пополнилась и историческим нокаутом. В ранних прелимах бывший участник претендентского боя в дивизионе «мухачей» Жусиера Формига, тогда проигравший Джозефу Бенавидесу, встречался с Алексом Пересом. На четвертой минуте боя Пересу удался лоукик, который неожиданно оказался для бразильца фатальным: сначала бразилец начал хромать, а после очередного упал и схватился за ногу, всем видом показывая, что продолжать не может. Финишировать соперника таким образом — большая редкость.

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Конор уходит?

Столько всего выдающегося произошло на турнире, что не мог не найтись человек, который обязательно попытается перетянуть все одеяло на себя. Месяц назад такой ситуацией воспользовался Генри Сехудо, объявивший о завершении карьеры после победы над Крузом. Сегодня происходящим в Вегасе воодушевился и, быть может, позавидовал Конор Макгрегор. Практически сразу по окончании главного боя ирландец в Twitter написал, что заканчивает карьеру:

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какой путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одного из моих титулов чемпиона мира! Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Все, что ты захочешь, — твое».

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И это произошло на фоне того, что не так давно бунт в UFC устроили Джон Джонс и Хорхе Масвидаль, пригрозив Уайту уходом, если им не будет повышена зарплата. Вряд ли надо объяснять, что отказ от контракта сразу трех бойцов (включая Макгрегора) спровоцировал бы и новые проблемы промоушена с другими атлетами. Но вряд ли реакция на уже третье «завершение карьеры» Конором оказалась такой, которой он ожидал…

«Конор, Джон Джонс, Хорхе Масвидаль хотят закончить. На определенном уровне я это понимаю. Вам не нужно драться. В UFC будут драться те, кто хочет это делать. Число людей, которые сейчас мною недовольны, безумное. Могу сказать так: кто не хочет со мной ехать, убирайтесь из автобуса», — сказал Уайт, посетовав, что Макгрегор хочет драться, но с организацией его поединка сейчас слишком много трудностей.

А будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Джастин Гэтжи и вовсе предположил, что у ирландца снова проблемы с алкоголем. «К счастью, все пожилые люди по-прежнему сидят дома. Этот парень в очередном запое. Пока-пока. Сегодня были отличные бои. Коди Гарбрандт выдал выступление вечера», — написал Гэтжи.

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Как бы то ни было, верить Макгрегору точно нельзя. По крайней мере, до официального подтверждения UFC о завершении карьеры его бойцом.

Жанна Однозеркина

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15:50 (мск)© Ньюстюб
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