Бывший чемпион UFC начал подготовку к «супербою» против Макгрегора

45-летний Силва подтвердил, что уже приводит себя в форму к потенциальному «супербою». Бразилец рассчитывает выступить в промежуточной весовой категории против Макгрегора. Интервью состоялось до того, как стало известно, что Макгрегор принял решение завершить карьеру.
Ранее 7 июня Макгрегор заявил, что покидает спорт. Это уже третье подобное высказывание со стороны ирландца. В первый раз он объявил об уходе из MMA в 2016 году. Та же ситуация повторилась два года спустя, после чего ирландский боец вернулся в UFC в январе 2020-го и за 40 секунд одолел американца Дональда Серроне.
Макгрегор принял вызов от именитого бразильца. Однако в руководстве UFC не разделяют желание бойцов: глава компании Дэйна Уайт заявил, что в данном поединке он не заинтересован.
Силва — бывший чемпион UFC. На его счету десять успешных защит титула чемпиона организации в среднем весе. Макгрегор также становился чемпионом промоушена. Ему удалось выиграть пояса в двух весовых категориях.