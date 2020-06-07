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14:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC начал подготовку к «супербою» против Макгрегора

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Андерсон Силва уже приступил к подготовке к поединку против ирландца Конора Макгрегора, несмотря на то, что само проведение боя так и не было подтверждено. Об этом сам бразилец рассказал в беседе с бывшим бойцом Чейлом Сонненом в его YouTube-блоге.

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45-летний Силва подтвердил, что уже приводит себя в форму к потенциальному «супербою». Бразилец рассчитывает выступить в промежуточной весовой категории против Макгрегора. Интервью состоялось до того, как стало известно, что Макгрегор принял решение завершить карьеру.

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Ранее 7 июня Макгрегор заявил, что покидает спорт. Это уже третье подобное высказывание со стороны ирландца. В первый раз он объявил об уходе из MMA в 2016 году. Та же ситуация повторилась два года спустя, после чего ирландский боец вернулся в UFC в январе 2020-го и за 40 секунд одолел американца Дональда Серроне.

Макгрегор принял вызов от именитого бразильца. Однако в руководстве UFC не разделяют желание бойцов: глава компании Дэйна Уайт заявил, что в данном поединке он не заинтересован.

Силва — бывший чемпион UFC. На его счету десять успешных защит титула чемпиона организации в среднем весе. Макгрегор также становился чемпионом промоушена. Ему удалось выиграть пояса в двух весовых категориях.

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