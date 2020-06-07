Тактаров пригласил Макгрегора сняться в его фильме

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в воскресенье в очередной раз заявил о завершении карьеры. Впервые ирландец выступил с подобным заявлением в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, но после переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом Макгрегор вышел в октагон и вернул чемпионский пояс. В последний раз это произошло в марте 2019 года, после этого Макгрегор провел один бой, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abdb8a90732f2346e03" data-vnd="9abdb8a90732f2346e03" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abdb8a90732f2346e03" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня есть предварительная договоренность с его менеджером о том, что он снимется в моем фильме, — сказал Тактаров. — Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм».

Читайте также Град нокаутов и уход Макгрегора: каким получился UFC 250

«Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса “Любовь и честь”, права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошел на эту роль», — добавил собеседник агентства, отметив, что будет продюсером фильма, в котором также планирует сыграть одну из ролей.

«Не было еще таких бойцов, которые бы снимались в кино, а после побеждали на турнирах. Обратно ты уже не вернешься», — заметил Тактаров.