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14:30 (мск), источник: ТАСС

Тактаров пригласил Макгрегора сняться в его фильме

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), актер и кинопродюсер Олег Тактаров пригласил ирландца Конора Макгрегора сняться в его фильме. Об этом Тактаров рассказал ТАСС.

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18
фотографий

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в воскресенье в очередной раз заявил о завершении карьеры. Впервые ирландец выступил с подобным заявлением в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, но после переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом Макгрегор вышел в октагон и вернул чемпионский пояс. В последний раз это произошло в марте 2019 года, после этого Макгрегор провел один бой, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня есть предварительная договоренность с его менеджером о том, что он снимется в моем фильме, — сказал Тактаров. — Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм».

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«Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса “Любовь и честь”, права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошел на эту роль», — добавил собеседник агентства, отметив, что будет продюсером фильма, в котором также планирует сыграть одну из ролей.

«Не было еще таких бойцов, которые бы снимались в кино, а после побеждали на турнирах. Обратно ты уже не вернешься», — заметил Тактаров.

Бюджет фильма и возможный гонорар Макгрегора он назвать затруднился.

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