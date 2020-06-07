Макгрегор объяснил решение уйти из спорта
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объяснил решение уйти из спорта. Его слова передает ESPN.
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объяснил решение уйти из спорта. Его слова передает ESPN.
31-летний боец признался, что уже не получает прежних эмоций от единоборств. Кроме того, Макгрегор считает, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) пренебрегали его планами. «Что бы я не предлагал, они делали наперекор. Словно, хотели показать свою власть. Нужно было сделать бой между мною и Джастином (Джастином Гэтжи — американским бойцом MMA, прим. “Ленты.ру”) за временный пояс», — заявил он. По мнению Макгрегора, UFC не удастся организовать поединок между Гэтжи и действующим обладателем пояса в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Помимо этого, Макгрегор отметил, что заготовил твит о завершении карьеры еще две недели назад. «Я просто устал от самой игры», — добавил он.
Ранее 7 июня Макгрегор объявил об уходе из спорта. Глава UFC Дэйна Уайт отреагировал на его решение, признавшись, что не удивлен таким развитием событий. До этого функционер скептически отнесся к решению Макгрегора и ветерана UFC Андерсона Силвы провести «супер бой» в промежуточной весовой категории.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Этого же он добился и в рамках британского промоушена Cage Warriors.