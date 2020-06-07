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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минаков: Макгрегор пытается манипулировать, заявляя о завершении карьеры

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макрегор пытается манипулировать руководством UFC, делая заявления о завершении карьеры, считает российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков.

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Источник: AP 2020

В воскресенье ирландский боец в третий раз объявил о завершении карьеры. В последний раз он делал такое заявление в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне.

«Я думаю, что это элемент манипуляции, в том числе руководством UFC, со стороны Макгрегора, — сказал Минаков РИА Новости по телефону. — Если у него есть амбиции и желание, то для чего ему завершать карьеру? Если делать ему такой шаг, то надо было на него решаться до боя с Хабибом (Нурмагомедовым). Но сейчас, мне кажется, он пытается просто манипулировать. Это звучит так: или дайте бой, или я завершу карьеру».

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