Минаков: Макгрегор пытается манипулировать, заявляя о завершении карьеры

В воскресенье ирландский боец в третий раз объявил о завершении карьеры. В последний раз он делал такое заявление в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне.

«Я думаю, что это элемент манипуляции, в том числе руководством UFC, со стороны Макгрегора, — сказал Минаков РИА Новости по телефону. — Если у него есть амбиции и желание, то для чего ему завершать карьеру? Если делать ему такой шаг, то надо было на него решаться до боя с Хабибом (Нурмагомедовым). Но сейчас, мне кажется, он пытается просто манипулировать. Это звучит так: или дайте бой, или я завершу карьеру».