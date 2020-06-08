Чемпион UFC запросил миллиард долларов за переход в бокс

«Недавно я смотрел показательный спарринг Мейвезера для журналистов. Я тогда произнес: “Я не буду этим заниматься”. Я не могу урезать свои навыки боевых искусств. Я уже делал это, у меня 6−1 рекорд в боксе. И эта единица — грязное ограбление. Они просто не хотели отдавать победу парню без опыта в боксе, — произнес Адесанья в интервью TheScoreMMA. — Но это заставило меня вспомнить, что у каждого есть своя цена. А я за какую цену соглашусь боксировать? С кем мне боксировать и зачем? 100 миллионов? Не-а. Я могу этого добиться в UFC. Я буду боксировать за миллиард долларов. Только за эту цену я соглашусь выйти на бой с человеком, урезав на 90 процентов мой арсенал. И даже больше, ведь вы еще не видели мои навыки грепплинга».