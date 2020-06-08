Мэйуэзер удивился уходу Макгрегора из спорта и пообещал «наказать его снова»

На фото показан торт, который посвящен уходу ирландца из спорта. «Разве ты не говорил Майку Тайсону, что сможешь победить меня, если мы сразимся во второй раз? А теперь ты уходишь! Ты не хотел победить лучшего?» — удивился Мэйуэзер. Он добавил, что готов ждать Макгрегора в случае его возвращения, и пообещал «наказать его снова».