Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
11:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Мэйуэзер удивился уходу Макгрегора из спорта и пообещал «наказать его снова»

Американский боксер Флойд Мэйуэзер обратился к ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору в комментариях под его публикацией. Фото доступно в Instagram-аккаунте спортсмена.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

На фото показан торт, который посвящен уходу ирландца из спорта. «Разве ты не говорил Майку Тайсону, что сможешь победить меня, если мы сразимся во второй раз? А теперь ты уходишь! Ты не хотел победить лучшего?» — удивился Мэйуэзер. Он добавил, что готов ждать Макгрегора в случае его возвращения, и пообещал «наказать его снова».

Во время загрузки произошла ошибка.

Макгрегор и Мэйуэзер проводили бой по правилам бокса в 2017 году. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. О решении уйти из спорта он заявил 7 июня. Ранее он несколько раз завершал карьеру, но возвращался.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее 7 июня стало известно, что бывший боец ММА Олег Тактаров пригласил Макгрегора сняться в его фильме. По словам Тактарова, существует предварительная договоренность о том, что ирландец снимется в новой картине.

Читайте также
 Популярная певица выложила фото топлес и получила выговор от матери
Жена Малкина заговорила о зависти россиян к американцам
«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам
Трансферный рынок КХЛ. Новый контракт Нестерова и Доус в СКА
Чемпион UFC запросил миллиард долларов за переход в бокс
Преемственность. Как Брагин и Ларионов изменят сборные России
Чемпион мира по боксу собрался баллотироваться в президенты
Менеджер Хабиба отреагировал на завершение Макгрегором карьеры
Призер ОИ Ефимова оказалась среди толпы протестующих в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь