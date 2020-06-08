Менеджер Нурмагомедова отреагировал на завершение Макгрегором карьеры
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али
По мнению агента, Макгрегору нужно было добиться поединка с американцем Тони Фергюсоном. «Ты прятался от него годами», — подчеркнул
Он добавил, что работу ирландца выполнил другой американец Джастин Гэтжи, победивший Фергюсона. «Теперь твоей заднице нужно сесть и посмотреть, как сражаются два лучших бойца мира», — заключил он, под лучшими бойцами имея в виду Гэтжи и Нурмагомедова.
Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. О решении уйти из спорта он объявил 7 июня. Ранее он несколько раз завершал карьеру, но возвращался.
8 июня американский боксер Флойд Мэйуэзер обратился к Макгрегору и заявил, что готов ждать его в случае возвращения. Он пообещал «наказать его снова», вспомнив о их поединке по правилам бокса, который прошел в 2017 году.