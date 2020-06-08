Менеджер Нурмагомедова отреагировал на завершение Макгрегором карьеры

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По мнению агента, Макгрегору нужно было добиться поединка с американцем Тони Фергюсоном. «Ты прятался от него годами», — подчеркнул Абдель-Азиз.

Он добавил, что работу ирландца выполнил другой американец Джастин Гэтжи, победивший Фергюсона. «Теперь твоей заднице нужно сесть и посмотреть, как сражаются два лучших бойца мира», — заключил он, под лучшими бойцами имея в виду Гэтжи и Нурмагомедова.

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Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. О решении уйти из спорта он объявил 7 июня. Ранее он несколько раз завершал карьеру, но возвращался.