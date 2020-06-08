Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Менеджер Нурмагомедова отреагировал на завершение Макгрегором карьеры

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отреагировал на решение ирландца Конора Макгрегора завершить карьеру. Соответсвующий пост он опубликовал в Twitter-аккаунте.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

По мнению агента, Макгрегору нужно было добиться поединка с американцем Тони Фергюсоном. «Ты прятался от него годами», — подчеркнул Абдель-Азиз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он добавил, что работу ирландца выполнил другой американец Джастин Гэтжи, победивший Фергюсона. «Теперь твоей заднице нужно сесть и посмотреть, как сражаются два лучших бойца мира», — заключил он, под лучшими бойцами имея в виду Гэтжи и Нурмагомедова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. О решении уйти из спорта он объявил 7 июня. Ранее он несколько раз завершал карьеру, но возвращался.

8 июня американский боксер Флойд Мэйуэзер обратился к Макгрегору и заявил, что готов ждать его в случае возвращения. Он пообещал «наказать его снова», вспомнив о их поединке по правилам бокса, который прошел в 2017 году.

Читайте также
 Популярная певица выложила фото топлес и получила выговор от матери
Жена Малкина заговорила о зависти россиян к американцам
«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам
Трансферный рынок КХЛ. Новый контракт Нестерова и Доус в СКА
Чемпион UFC запросил миллиард долларов за переход в бокс
Преемственность. Как Брагин и Ларионов изменят сборные России
Чемпион мира по боксу собрался баллотироваться в президенты
Призер ОИ Ефимова оказалась среди толпы протестующих в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь