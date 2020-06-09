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10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Анонсирован бой Дацика с Александром Емельяненко

Виктория Дацик, жена российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика, анонсировала грядущий поединок мужа с соотечественником Александром Емельяненко.

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Источник: РИА "Новости"
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Самые яркие кадры с «ВТБ-Арены» — на Sport24.

По словам супруги спортсмена, совсем скоро он заключит контракт с новым промоушеном. С каким конкретно — Дацик не уточнила. Она также отметила, что Емельяненко заинтересован в проведении боя.

Ранее в понедельник, 8 июня, Дацик был осужден на один год лишения свободы за помощь другу в нелегальном переходе границы с Эстонией в декабре 2019-го.

Боец должен выйти на свободу в августе этого года.

На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью. Всего на счету спортсмена 29 побед и 7 поражений в MMA.

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