Бой между Нурмагомедовым и Гейджи может пройти в сентябре

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«У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя», — сообщил Магомедов.

Собеседник агентства также добавил, что никакой замены соперника не планируется. «А кто еще может быть нашим соперником, кроме Гейджи?», — сказал менеджер российского бойца.

Гейджи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения. В активе Нурмагомедова, которому тоже 31 год, 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил.