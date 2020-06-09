Мэйуэзер вызвал Макгрегора на реванш

«Если не ошибаюсь, ты говорил Майку Тайсону, что побьешь меня во втором поединке, а теперь завершаешь карьеру. Мне казалось, что ты хочешь одолеть лучшего в истории. Если захочешь сделать это, я буду готов и снова накажу тебя на ринге», — написал Мэйуэзер в комментариях под публикацией Макгрегора в его аккаунте в Instagram.