UFC проведет в июле четыре турнира на «Бойцовском острове» в Абу-Даби

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

На острове, который находится в Абу-Даби, запланированы четыре турнира 11, 15, 18 и 21 июля.

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Глава UFC Дэйна Уайт заявлял о желании организовать соревнования на отдельном острове во время пандемии коронавируса еще в апреле. По его идее, проведение боев на острове будет более безопасным с эпидемиологической стороны.