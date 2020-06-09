UFC проведет в июле четыре турнира на «Бойцовском острове» в Абу-Даби
ТАСС, 9 июня. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о проведении четырех турниров UFC Fight Island, которые пройдут в июле на острове Яс в ОАЭ. Об этом сообщает
ТАСС, 9 июня. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о проведении четырех турниров UFC Fight Island, которые пройдут в июле на острове Яс в ОАЭ. Об этом сообщает
На острове, который находится в
Глава UFC Дэйна Уайт заявлял о желании организовать соревнования на отдельном острове во время пандемии коронавируса еще в апреле. По его идее, проведение боев на острове будет более безопасным с эпидемиологической стороны.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В ОАЭ зафиксировано более 39 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 300 человек умерли.