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19:11 (мск), источник: ТАСС

UFC проведет в июле четыре турнира на «Бойцовском острове» в Абу-Даби

ТАСС, 9 июня. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о проведении четырех турниров UFC Fight Island, которые пройдут в июле на острове Яс в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: AP 2020
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

На острове, который находится в Абу-Даби, запланированы четыре турнира 11, 15, 18 и 21 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Глава UFC Дэйна Уайт заявлял о желании организовать соревнования на отдельном острове во время пандемии коронавируса еще в апреле. По его идее, проведение боев на острове будет более безопасным с эпидемиологической стороны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В ОАЭ зафиксировано более 39 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 300 человек умерли.

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