Экс-чемпион мира в весе Головкина объявил об уходе из бокса в ММА

36-летний боксер подписал контракт с французским промоушеном Ares FC.

«Принял их предложение, так как они самые крутые во Франции», — заявил Н`Жикам.

Президент промоушена Фернанд Лопес верит, что боксер повторит свои успехи в ММА.

«Хассан начал заниматься боксом в Камеруне и доказал всему миру, что он боец мирового уровня. Его цель теперь — доказать миру, что он может сделать все то же самое и в ММА», — отметил Лопес.

Отметим, что Н`Жикам проиграл три из четырех последних боев: досрочно британцу Каллуму Смиту (27−0, 19 КО) и японцу Риоте Мурате (16−2, 13 КО), а также решением судей россиянину Федору Чудинову (22−2, 15 КО).

В апреле 2019 года Н`Жикам назывался фаворитом на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который сейчас владеет титулами IBF и IBO в среднем. В итоге соперником Головкина в дебюте на DAZN стал канадец Стив Роллсом (20−1, 11 КО), которого GGG нокаутировал в четвертом раунде.