«Бойцовский остров» UFC — в Абу-Даби! На первом же турнире русский боец может стать чемпионом

Источник: AP 2020

Президент UFC Дэйна Уайт долго вынашивал и реализовывал идею «Бойцовского острова» — спасения промоушена во время пандемии, чтобы драться могли не только бойцы, проживающие в Америке. И, наконец, это случилось официально: локация — остров Яс в Абу-Даби.

С прошлого года между промоушеном и ОАЭ заключен контракт на 5 лет, согласно которому раз в год в стране должен проходить номерной турнир. Теперь же история взаимоотношений UFC и Абу-Даби выходит на новый уровень: по словам Уайта, остров уже фантастически оборудован, а кард UFC 251 — сразу с тремя титульными поединками.

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Искусственный остров Яс построили за 36 миллиардов долларов. Именно здесь Хабиб задушил Порье

Строительство острова началось в 2007-м, к востоку от Абу-Даби. Проект реализовывала компания Aldar Properties, который обошелся ей в 36 миллиардов долларов. Все прошло очень быстро и четко: уже в 2009-м на острове провели этап «Формулы-1», а вскоре там появились многочисленные парки развлечений (в том числе Warner Bros.), поля для гольфа, яхт-клубы и так далее.

Отношения UFC и Абу-Даби стартовали в 2010 году: тогда компания Flash Entertainment, которая принадлежит правительству Абу-Даби, купила 10% акций UFC за 200 миллионов долларов. В том же году промоушен провел первый турнир в ОАЭ — UFC 112. Это стало первым мероприятием для организации на открытом воздухе: стадион построили специально под ивент, а через неделю после боев уже снесли.

Турнир стал успешным: на него пришли 11 тысяч болельщиков, выручка с билетов — 3,5 миллиона долларов. Но потом возникла пауза на 4 года. В 2014-м прошел UFC Fight Night 39, но без особых достижений. А в 2018-м президент Flash Entertainment Джон Ликриш заявил о продаже акций и выходе из инвестиций в промоушен.

К счастью для всех любителей MMA в Эмиратах, уже в 2019 году UFC и Управление по туризму и культуре Абу-Даби заключили 5-летний контракт. По его условиям промоушен должен проводить номерной турнир в городе хотя бы раз в год, и на нем обязательно должен быть титульник.

Конечно, промоушен стартовал с поединка Хабиба: чемпион-мусульманин — гарантия успеха для ивентов в ОАЭ. На UFC 242 Нурмагомедов досрочно победил Дастина Порье, а от сотрудничества счастливы были все.

«У нас долгосрочные планы на рынок Абу-Даби. Болельщики давно просили вернуться в ОАЭ. Рад нашему партнерству: уверен, оно повлияет на развитие MMA в целом, и на UFC в регионе», — сказал тогда Дэйна.

Хабиб Нурмагомедов ликует. | Источник: AP

Теперь Абу-Даби и остров Яс спасают UFC во время пандемии: идея «Бойцовского острова» изначально была в том, чтобы проводить там международные поединки, а не только с участием бойцов, проживающих в США. Как итог — Дэйна объявил о 4-х (!) турнирах подряд, а на первом пройдут три титульника.

В каждом — чемпионы не из Америки.

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Усман будет защищать титул против Бернса, а Ян подерется с Альдо. Еще на UFC 251 пройдет реванш Волкановски и Холлоуэя

На острове Яс UFC построил собственную локацию: она включает арену для боев, гостиницу, тренировочную зону и рестораны. Само место окружено зоной безопасности — 10 квадратных миль. Там могут находиться только бойцы, тренеры и персонал UFC.

Первый турнир — UFC 251 — пройдет 11 июля. Дальше состоятся 3 ивента серии Fight Night: 15, 18 и 25 числа. На данный момент Уайт объявил только мейнкард номерного турнира:

• Камару Усман — Гилберт Бернс за титул полусреднего веса;.

• Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй (реванш) за титул полулегкого веса;.

• Петр Ян — Жозе Альдо за вакантный титул легчайшего веса;.

• Роуз Намаюнас — Джессика Андраде (реванш);.

• Пейдж ВанЗант — Аманда Рибас.

Радость Петра Яна. | Источник: AP

Три титульника на одном турнире — это очень крутой ход от UFC, но в то же время вынужденный. Прямо сейчас промоушен не может организовывать бои этих чемпионов в США, поэтому всем нашлось место в Абу-Даби. Усман — из Нигерии, Волкановски — из Австралии, Ян — из России, а сейчас тренируется в Таиланде, Альдо — из Бразилии.

Боям девушек в ОАЭ также не надо удивляться: на UFC 242 было 2 женских боя, а также октагон-герлз. Никаких проблем.

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Поединок Усмана и Бернса будет главным событием, а это противостояние родилось буквально в последние 2 недели. Камару должен был защищать пояс против Хорхе Масвидаля, но тот недоволен предложенным гонораром. Бернс оказался гораздо сговорчивее: 31 мая он разнес Тайрона Вудли и стал первым номером рейтинга. При этом Гилберт показывает просто феноменальный темп выступлений: с апреля 2019-го он провел уже 5 боев, победив в каждом.

Для Усмана это будет вторая защита. В декабре он нокаутировал Колби Ковингтона, после чего не выступал, а… Помогал готовиться Гилберт Бернсу к бою против Вудли. Теперь они — соперники.

Волкановски и Холлоуэй дрались на том же турнире, что и Усман — UFC 245. Алекс, у которого вообще всего 1 поражение в карьере (и то не в UFC), единогласным решением судей победил доминирующего чемпиона и отнял у него пояс. С тех пор Макс живет одним реваншем, а промоушен и Волкановски только рады устроить еще одну конкурентную зарубу.

Но, конечно, главное для России — потенциально второй чемпион UFC. Петр Ян сойдется с легендарным Жозе Альдо, и эта афиша — очень крутая.

Ян самый достойный кандидат на пояс в легчайшей категории (которая сейчас очень яркая: за поясом уже выстроились Алджамейн Стерлинг, Марлон Мораес, Коди Гарбрандт, да и Шон О’Мэлли где-то на подходе), а бой против Альдо сильно повысит его узнаваемость.

Так что отсчитываем месяц — пропустить UFC 251 и весь проект «Бойцовского острова» никак нельзя!

Алексей Сафонов