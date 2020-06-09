«Бойцовский остров» UFC — в Абу-Даби! На первом же турнире русский боец может стать чемпионом
3 титульника в одном карде, 4 ивента за 2 недели.
3 титульника в одном карде, 4 ивента за 2 недели.
Президент UFC Дэйна Уайт долго вынашивал и реализовывал идею «Бойцовского острова» — спасения промоушена во время пандемии, чтобы драться могли не только бойцы, проживающие в Америке. И, наконец, это случилось официально: локация — остров Яс в
С прошлого года между промоушеном и ОАЭ заключен контракт на 5 лет, согласно которому раз в год в стране должен проходить номерной турнир. Теперь же история взаимоотношений UFC и
Строительство острова началось в 2007-м, к востоку от
Отношения UFC и
Турнир стал успешным: на него пришли 11 тысяч болельщиков, выручка с билетов — 3,5 миллиона долларов. Но потом возникла пауза на 4 года. В 2014-м прошел UFC Fight Night 39, но без особых достижений. А в 2018-м президент Flash Entertainment Джон Ликриш заявил о продаже акций и выходе из инвестиций в промоушен.
К счастью для всех любителей MMA в Эмиратах, уже в 2019 году UFC и Управление по туризму и культуре
«У нас долгосрочные планы на рынок
Теперь
В каждом — чемпионы не из Америки.
На острове Яс UFC построил собственную локацию: она включает арену для боев, гостиницу, тренировочную зону и рестораны. Само место окружено зоной безопасности — 10 квадратных миль. Там могут находиться только бойцы, тренеры и персонал UFC.
Первый турнир — UFC 251 — пройдет 11 июля. Дальше состоятся 3 ивента серии Fight Night: 15, 18 и 25 числа. На данный момент Уайт объявил только мейнкард номерного турнира:
• Камару Усман — Гилберт Бернс за титул полусреднего веса;.
• Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй (реванш) за титул полулегкого веса;.
• Петр Ян — Жозе Альдо за вакантный титул легчайшего веса;.
• Роуз Намаюнас — Джессика Андраде (реванш);.
• Пейдж ВанЗант — Аманда Рибас.
Три титульника на одном турнире — это очень крутой ход от UFC, но в то же время вынужденный. Прямо сейчас промоушен не может организовывать бои этих чемпионов в США, поэтому всем нашлось место в
Боям девушек в ОАЭ также не надо удивляться: на UFC 242 было 2 женских боя, а также
Поединок Усмана и Бернса будет главным событием, а это противостояние родилось буквально в последние 2 недели. Камару должен был защищать пояс против Хорхе Масвидаля, но тот недоволен предложенным гонораром. Бернс оказался гораздо сговорчивее: 31 мая он разнес Тайрона Вудли и стал первым номером рейтинга. При этом Гилберт показывает просто феноменальный темп выступлений: с апреля 2019-го он провел уже 5 боев, победив в каждом.
Для Усмана это будет вторая защита. В декабре он нокаутировал Колби Ковингтона, после чего не выступал, а… Помогал готовиться Гилберт Бернсу к бою против Вудли. Теперь они — соперники.
Волкановски и Холлоуэй дрались на том же турнире, что и Усман — UFC 245. Алекс, у которого вообще всего 1 поражение в карьере (и то не в UFC), единогласным решением судей победил доминирующего чемпиона и отнял у него пояс. С тех пор Макс живет одним реваншем, а промоушен и Волкановски только рады устроить еще одну конкурентную зарубу.
Ян самый достойный кандидат на пояс в легчайшей категории (которая сейчас очень яркая: за поясом уже выстроились Алджамейн Стерлинг, Марлон Мораес, Коди Гарбрандт, да и Шон О’Мэлли
Так что отсчитываем месяц — пропустить UFC 251 и весь проект «Бойцовского острова» никак нельзя!
Алексей Сафонов