Глава UFC рассказал об упущенном Макгрегором шансе на реванш с Нурмагомедовым

Источник: AP 2020

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился самый ожидаемый поединок года.

«У Конора была возможность занять место Хабиба или Тони на UFC 249. Он подумал и сказал, что он не запасной боец и не согласится на такое. Реши он по-другому, он сейчас был бы на месте Джастина Гэтжи. Но он поступил иначе, поэтому шанс выпал Джастину, а не ему», — сказал Уайт.

Ранее 9 июня стало известно, что Нурмагомедов и Гэтжи могут встретиться в сентябре. По словам менеджера российского бойца Ризвана Магомедова, UFC не планирует заменять соперника Хабиба.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. 7 июня он в третий раз за четыре года объявил о завершении карьеры в ММА. Дважды до этого он возвращался в октагон спустя короткое время после аналогичных заявлений.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8e1ac1cc4fce51d85c59" data-vnd="8e1ac1cc4fce51d85c59" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8e1ac1cc4fce51d85c59" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе и получил право подраться с Нурмагомедовым за титул, победив Тони Фергюсона в главном бою UFC 249, состоявшегося 10 мая. Турнир прошел без зрителей в Джексонвилле, штат Флорида. Изначально планировался поединок Фергюсона и Нурмагомедова, но он из-за пандемии коронавируса он сорвался в пятый раз.