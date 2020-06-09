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22:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC рассказал об упущенном Макгрегором шансе на реванш с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что ирландец Конор Макгрегор мог подраться с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона организации в легком весе, но отказался. Слова функционера приводит Twitter программы First Take, выходящей на ESPN.

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Источник: AP 2020
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На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился самый ожидаемый поединок года.

«У Конора была возможность занять место Хабиба или Тони на UFC 249. Он подумал и сказал, что он не запасной боец и не согласится на такое. Реши он по-другому, он сейчас был бы на месте Джастина Гэтжи. Но он поступил иначе, поэтому шанс выпал Джастину, а не ему», — сказал Уайт.

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Ранее 9 июня стало известно, что Нурмагомедов и Гэтжи могут встретиться в сентябре. По словам менеджера российского бойца Ризвана Магомедова, UFC не планирует заменять соперника Хабиба.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. 7 июня он в третий раз за четыре года объявил о завершении карьеры в ММА. Дважды до этого он возвращался в октагон спустя короткое время после аналогичных заявлений.

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Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе и получил право подраться с Нурмагомедовым за титул, победив Тони Фергюсона в главном бою UFC 249, состоявшегося 10 мая. Турнир прошел без зрителей в Джексонвилле, штат Флорида. Изначально планировался поединок Фергюсона и Нурмагомедова, но он из-за пандемии коронавируса он сорвался в пятый раз.

Нурмагомедов побеждал Макгрегора в 2018 году. В том поединке российский боец впервые защитил чемпионский титул UFC.

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