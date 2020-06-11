Украинская модель с 13-м размером груди дебютирует в MMA, на шоу позовут Макгрегора. Фото

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Ранее Кузнецова заявила, что намерена попробовать себя в боксе, но затем ей объяснили, что лучше начать с MMA.

«Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором», — сообщила Кузнецова.

Организатором вечера ММА выступит российский бизнесмен и блогер Максим Мернес, который уже много лет живёт на острове Пхукете. Он рассказал о планах пригласить на шоу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Мила проведёт показательный бой. Ищем для неё соперницу с похожими параметрами. Сейчас у нас есть три варианта: американка, россиянка и британка.