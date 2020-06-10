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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Михаэлю Шумахеру предстоит очередная операция

Семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру предстоит перенести очередную операцию, сообщает GrandPX со ссылкой на итальянский источник Contro Copertina.

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Источник: AP 2020

Как отметил кардиохирург Филипп Менаше, который уже занимался лечением легенды Формулы-1 ранее, Шумахеру предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. В прошлом году сообщалось, что Михаэль уже проходил подобную процедуру.

«Цель состоит в том, чтобы восстановить нервную систему Михаэля», — отметил Менаше.

Нейрохирург доктор Никола Аккьяри рассказал, что бывший пилот «Феррари» также страдает от атрофии мышц и остеопороза.

«За последние 20 лет наука добилась огромного прогресса в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы всё ещё мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это лечение принесёт», — подчеркнул врач.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

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