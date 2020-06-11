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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

UFC представил кард первого турнира на «Бойцовском острове»

Турнир UFC 251 возглавит титульный бой в полусреднем весе между американцем Камару Усманом и бразильцем Гилбертом Бернсом.

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Источник: Спорт-Экспресс

Мероприятие пройдет на «Бойцовском острове» в ОАЭ 11 июля. Организация опубликовала кард соревнований.

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В полулегком весе в реванше встретятся австралиец Александр Волкановски и американец Макс Холлоуэй. На UFC 245 Волкановски победил единогласным решением судей.

В легчайшем весе станет известен новый чемпион. Россиянин Петр Ян встретится с бразильцем Жозе Алдо.

Также в основном карде Джессика Андраде встретится с Роуз Намаюнас, а Аманда Рибас — с Пейдж Ванзант.

UFC 251 станет первым из четырех турниров на «Бойцовском острове» в июле.

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