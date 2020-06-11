UFC представил кард первого турнира на «Бойцовском острове»
Турнир UFC 251 возглавит титульный бой в полусреднем весе между американцем Камару Усманом и бразильцем Гилбертом Бернсом.
Турнир UFC 251 возглавит титульный бой в полусреднем весе между американцем Камару Усманом и бразильцем Гилбертом Бернсом.
Мероприятие пройдет на «Бойцовском острове» в ОАЭ 11 июля. Организация опубликовала кард соревнований.
В полулегком весе в реванше встретятся австралиец Александр Волкановски и американец Макс Холлоуэй. На UFC 245 Волкановски победил единогласным решением судей.
В легчайшем весе станет известен новый чемпион. Россиянин Петр Ян встретится с бразильцем Жозе Алдо.
Также в основном карде Джессика Андраде встретится с Роуз Намаюнас, а Аманда Рибас — с Пейдж Ванзант.
UFC 251 станет первым из четырех турниров на «Бойцовском острове» в июле.