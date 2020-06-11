Константин Цзю назвал главный недостаток Нурмагомедова

Источник: РИА "Новости"

При этом спортсмен отметил, что у Нурмагомедова есть недостаток, над которым следует поработать.

«Ему бы поднять ручки, увеличить работу рук — и вообще будет классно», — сказал Цзю в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он также признался, что не знает российского бойца MMA Петра Яна, которому предстоит провести 11 июля поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против бразильца Жозе Алдо.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/82a03a87-d92b-4d2c-8d9f-388bcacb6f89?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Петр Ян — про титул UFC, Костю Цзю и «маленького гнома» Сехудо / откровенное интервью Во время загрузки произошла ошибка.

«Я с огромным удовольствием посмотрю его бои. Пока не видел. Я не очень слежу за этим видом спорта», — добавил Цзю.