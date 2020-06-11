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17:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Константин Цзю назвал главный недостаток Нурмагомедова

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю назвал Хабиба Нурмагомедова уникальным и классным бойцом.

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Источник: РИА "Новости"

При этом спортсмен отметил, что у Нурмагомедова есть недостаток, над которым следует поработать.

«Ему бы поднять ручки, увеличить работу рук — и вообще будет классно», — сказал Цзю в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он также признался, что не знает российского бойца MMA Петра Яна, которому предстоит провести 11 июля поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против бразильца Жозе Алдо.

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«Я с огромным удовольствием посмотрю его бои. Пока не видел. Я не очень слежу за этим видом спорта», — добавил Цзю.

Ранее Ян, который на протяжении долгого времени занимался боксом, не раз отмечал, что является фанатом Цзю.

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