«Выйти замуж за человека из СНГ опасно для жизни». В UFC новая русскоговорящая девушка!
В выходные Мария Агапова станет первым бойцом из Казахстана, который подерётся на турнире UFC.
В выходные Мария Агапова станет первым бойцом из Казахстана, который подерётся на турнире UFC.
Нынешняя неделя стала одной из самых насыщенных в UFC за последнее время. Долгожданное представление «Бойцовского острова», анонс четырёх чемпионских поединков (среди которых и схватка россиянина Петра Яна с Жозе Алду за вакантный титул в легчайшем весе), новая информация по возвращению Хабиба Нурмагомедова… И это ещё не всё: в ночь с 13 на 14 июня организация проведёт турнир UFC Fight Night 172. И пускай афиша не богата на громкие имена, как минимум один бой обязательно заинтересует отечественных фанатов ММА.
Главным поединком ивента в
В рамках
В других поединках основного карда
Справка «Чемпионата»
Мария Агапова
Страна: Казахстан
Весовая категория: наилегчайшая (до 56,7 кг)
Рекорд: 8−1.
Спортсмены с постсоветского пространства за океаном — это всегда событие! А тут 23-летняя атлетка, представляющая известный зал «American Top Team» (именно там тренируются такие звёзды, как Аманда Нуньес, Йоанна Енджейчик, Дастин Порье и Хорхе Масвидаль), оказалась ещё и крайне интересной персоной.
Она и вегетарианка, и отличный спикер, готовая порассуждать и о спорте, и о «патриотизме из другой страны». К тому же, растатуированная казахстанка с головой погружена в творчество: пока на её теле появляются всё новые и новые символы, сама девушка творит на бумаге. Мария признаётся, что, если бы не ММА, она могла бы пойти по тропе художника… Или податься в спецназ.
Cуровые жизненные испытания и упрямый характер закалили Агапову. Уроженка Павлодара полностью сконцентрировалась на боях, и пока не думает о личной жизни.
«Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это просто опасно для жизни… У нас, если муж тебя изобьет, что ты сделаешь? Пойдёшь и скажешь
Что же касается спортивного пути Агаповой, то она является первой в истории Казахстана чемпионкой мира по ММА. Не побоявшись трудностей, которые поджидали её за океаном, девушка прилетела в США и попала на претендентскую серию Даны Уайта. Мечты о контракте обернулись крахом в первом же бою. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Спортсменку заметили в Invicta — через этот промоушен представительница Казахстана в итоге и попала в UFC.
В первом бою её поджидает Ханна Сайферс: американка с рекордом 10−5 — довольно удобный оппонент для Марии. Теперь надо лишь подтвердить статус фаворитки в клетке.
Не забываем и о других боях прелимов. Здесь Чарльз Роса встретится с нокаутированным Зубайрой Тухуговым Кевином Агиларом, тогда как Джулия Авила сойдётся в клетке с Джиной Мазани, а Райан Бенуа — с Тайсоном Нэмом.
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Иван Орехов