Бой Нурмагомедов — Гэтжи может возглавить турнир в Абу-Даби
Президент UFC Дана Уайт полагает, что поединок между непобежденным чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Джастином Гэтжи состоится в
Президент UFC Дана Уайт полагает, что поединок между непобежденным чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Джастином Гэтжи состоится в
В июле промоушен устроит в столице ОАЭ так называемый «Бойцовский остров». По словам Уайта, поединок Нурмагомедова и Гэтжи тоже может состояться в
— Мы задолжали Хабибу и Джастину поединок, — сказал Уайт, добавив, что этот бой имеет самые высокие шансы возглавить турнир UFC в
На счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 встречах. Джастин Гэтжи в мае техническим нокаутом победил Тони Фергюсона, завоевав временный титул дивизиона. За плечами американского бойца 22 победы при 2 поражениях.