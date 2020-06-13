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10:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бой Нурмагомедов — Гэтжи может возглавить турнир в Абу-Даби

Президент UFC Дана Уайт полагает, что поединок между непобежденным чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Джастином Гэтжи состоится в Абу-Даби, информирует MMA Fighting.

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Источник: AP 2020
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Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

В июле промоушен устроит в столице ОАЭ так называемый «Бойцовский остров». По словам Уайта, поединок Нурмагомедова и Гэтжи тоже может состояться в Абу-Даби, но позже, уже в рамках обычного турнира.

— Мы задолжали Хабибу и Джастину поединок, — сказал Уайт, добавив, что этот бой имеет самые высокие шансы возглавить турнир UFC в Абу-Даби после завершения «Бойцовского острова».

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На счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 встречах. Джастин Гэтжи в мае техническим нокаутом победил Тони Фергюсона, завоевав временный титул дивизиона. За плечами американского бойца 22 победы при 2 поражениях.

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