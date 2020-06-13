Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Неман
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Мн
Славия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Барселона
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
13:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец UFC объяснила провал на взвешивании несвоевременным походом в туалет

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джессика Ай в своем Instagram объяснила провал на взвешивании перед турниром UFC on ESPN 10.

Наверх
Источник: AP 2020

33-летняя спортсменка не уложилась в лимит полусредней весовой категории на 90 граммов даже после того, как сняла всю одежду. Американка принесла извинения и посетовала на то, что не сходила в туалет перед тем, как встала на весы.

Несмотря на провал процедуры взвешивания, бой Ай с соотечественницей Синтией Кальвильо, который должен стать главным поединком вечера, состоится. Турнир пройдет в ночь на воскресенье, 14 июня. Ай будет оштрафована на 25 процентов от гонорара.

Во время загрузки произошла ошибка.

В профессиональных смешанных единоборствах (MMA) Ай провела 23 боя, в 15 из которых она победила, а в семи — проиграла. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий
Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
Читайте также
 Популярная певица выложила фото топлес и получила выговор от матери
Жена Малкина заговорила о зависти россиян к американцам
Это’О считает, что Месси должен играть до 70 лет
«Ювентус» намерен продать полузащитника из-за его зарплаты
Новый тренерский штаб «Локомотива» приступил к тренировкам
Роналду промахнулся с пенальти впервые за 509 дней
Боец Агапова: Выйти замуж за человека из СНГ опасно для жизни
СМИ: «Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ривер Плейта»
Финский игрок НХЛ поиздевался над правилами въезда в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь