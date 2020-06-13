Россиянин Абдурахимов не выступит на турнире UFC на «Бойцовском острове» 11 июля

«Шамиль Абдурахимов подписал с UFC новый контракт на четыре боя и свой следующий бой должен был провести в Абу-Даби. К сожалению, по независящим от него причинам он не примет участие в турнире 11 июля. Дата следующего боя и его соперник пока неизвестны», — сказал собеседник агентства.