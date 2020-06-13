Россиянин Абдурахимов не выступит на турнире UFC на «Бойцовском острове» 11 июля
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боец Шамиль Абдурахимов не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский боец Шамиль Абдурахимов не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
«Шамиль Абдурахимов подписал с UFC новый контракт на четыре боя и свой следующий бой должен был провести в
38-летний Абдурахимов 11 июля должен был провести бой с французом Сирилем Гане.