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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Забит Магомедшарипов назвал дату следующего боя

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов сообщил, когда состоится его следующий бой.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Пора завершить начатое 2 года назад. Курс на 29 августа», — написал Забит в своем Instagram.

Ранее в интервью «СЭ» Магомедшарипов сообщил, что его соперником, скорее всего, станет мексиканец Яир Родригес.

29-летний россиянин провел 19 поединков в ММА и одержал 18 побед (6 нокаутом) при одном поражении.

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