Забит Магомедшарипов назвал дату следующего боя
Российский боец ММА Забит Магомедшарипов сообщил, когда состоится его следующий бой.
Российский боец ММА Забит Магомедшарипов сообщил, когда состоится его следующий бой.
«Пора завершить начатое 2 года назад. Курс на 29 августа», — написал Забит в своем Instagram.
Ранее в интервью «СЭ» Магомедшарипов сообщил, что его соперником, скорее всего, станет мексиканец Яир Родригес.
29-летний россиянин провел 19 поединков в ММА и одержал 18 побед (6 нокаутом) при одном поражении.