Забит Магомедшарипов назвал дату следующего боя

Источник: Спорт-Экспресс

«Пора завершить начатое 2 года назад. Курс на 29 августа», — написал Забит в своем Instagram.

Ранее в интервью «СЭ» Магомедшарипов сообщил, что его соперником, скорее всего, станет мексиканец Яир Родригес.