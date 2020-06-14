Синтия Кальвильо победила Джессику Ай в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
ТАСС, 14 июня. Американка Синтия Кальвильо победила соотечественницу Джессику Ай в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 10, который прошел в
ТАСС, 14 июня. Американка Синтия Кальвильо победила соотечественницу Джессику Ай в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 10, который прошел в
Кальвильо одержала победу единогласным решением судей — 49−46, 49−46, 48−47. Турнир прошел без зрителей
На счету 32-летней Кальвильо 9 побед, 1 поражение и 1 ничья в смешанных единоборствах. У 33-летней Ай 15 побед и 8 поражений.