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12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Итальянский боец UFC «задушил» соперника

Итальянский боец смешанного стиля (MMA) Марвин Веттори «задушил» соперника, американца Карла Роберсона в рамках со-главного поединка на турнире UFC Fight Night 172.

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Источник: AP 2020

Бой завершился на последних секундах первого раунда, когда 26-летний Веттори сумел применить удушающий прием.

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Итальянский боец одержал 13-ю победу при четырех поражениях. Еще один его бой завершился вничью. На счету Робертсона теперь три поражения и девять побед.

В главном бою UFC Fight Night 172 сошлись американки Джессика Ай и Синтия Кальвильо. Кальвильо одержала победу единогласным решением судей.

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