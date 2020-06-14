Объятия за $50 тысяч: убойный дебют Агаповой в UFC

На очередном турнире UFC, состоявшемся в тренировочном комплексе APEX в Лас-Вегасе, произошло немало интересных событий.

Начался ивент со скандалов еще на церемонии взвешивания — не смогли уложиться в свои категории сразу четверо бойцов, включая участников главных боев вечера — Джессику Ай и Карла Роберсона. Бывшая претендентка на титул в наилегчайшем весе, год назад попавшая под смертельный хайкик Валентины Шевченко, приняла бой на коротком уведомлении и не сумела согнать всего 0,2 фунта веса, потому что перед взвешиванием не сходила в туалет, тем самым практически обесценив свой поединок с Синтией Калвильо. Ай плакала, до трех часов ночи выясняла отношения с фанатами и ругалась с Джоанной Калдервуд в социальных сетях, а после и вовсе закрыла Instagram.

На фоне психологического раздрая Злюка (15−8) вышла в клетку к Калвильо (9−1−1) и в конкурентном пятираундовом бою уступила номинальному аутсайдеру единогласным решением судей, отбросив себя тем самым далеко назад в чемпионской гонке.

Еще один любитель «недосушиться» — Робертсон (9−3) — сполна поплатился за беспечность в сгонке веса, при этом он не сумел уложиться в среднюю категорию уже во второй раз подряд. В прошлом месяце он уже снимался по этой причине с боя против Марвина Веттори (15−4−1) в Джексонвилле, и итальянец, у которого еще раньше сорвался поединок из-за пандемии, был так раздосадован, что в отеле, где пересекся с Карлом, в их словесную перепалку пришлось вмешаться охране, чтобы не допустить драку.

На этот раз обошлось без драмы — бой между Робертсоном и Веттори все-таки состоялся и прошел в промежуточном весе, при этом оказавшись очень коротким: уже в первом раунде итальянец в партере забрал шею соперника и «задушил» Карла, которому теперь предстоит всерьез подумать, в той ли весовой категории он выступает.

Вызвал интерес данный турнир и у российского зрителя. Накануне ивента в информационное пространство ворвалась Мария Агапова (9−1). Боевитая девушка из Павлодара многое рассказала про свою жизнь, отморозков, гопников, нелегальные бои в Китае, домашнее насилие и мечту сделать карьеру за океаном. Самая яркая цитата была про то, что в США она была готова жить на улице, убивать и жарить голубей, лишь бы не возвращаться в Казахстан. Пока не появились спонсоры и контракт с UFC, то проблемы с финансами действительно были. Агапова перебивалась, занимая деньги, и между тренировками рисовала картины, продавая их в том числе и бойцам (один рисунок ушел в дом двойной чемпионки Аманды Нуньес).

Агапова пыталась пробиться в UFC еще в 2019 году, но за право выступать под эгидой главной бойцовской лиги планеты она в рамках претенденской серии Даны Уайта уступила Трэйси Кортес. После этого Мария исправилась двумя победами в Invicta и заслужила контракт с UFC. На дебютный поединок она выходила против опытной, но идущей на двух поражениях подряд Ханны Сайферс (10−6). На ее фоне Агапова выглядела намного выше и мощнее, в полной мере отразив это в своих действиях: меньше чем за три минуты она разнесла соперницу, в стойке забралась ей за спину, закрыла замок, повалила на канвас и «придушила».

Год назад брутальная казахстанская девушка перебралась жить в США, не имея в кошельке ни гроша и рисуя картины за $20, а теперь в дебюте в UFC подняла бонус $50 тыс. за одно из лучших выступлений вечера.

Впрочем, не у одной Агаповой, представляющей постсоветское пространство, удалась ночь в Вегасе. Продуктивно и в доминирующем стиле выступил грузинский боец Мераб Двалишвили (11−4), единогласным решением судей сумевший перебить Густаво Лопеса (11−5), который откликнулся на коротком уведомлении после снятия Рэя Борга. За весь поединок Двалишвили сделал 18 (!) попыток перевести соперника на канвас — 13 тейкдаунов оказались успешными, — и дважды попытался заставить Лопеса сдаться. Для ученика зала Мэтта Сэрры эта победа стала четвертой подряд — он сполна закрыл два стартовых поражения в UFC и дал понять, что легчайший дивизион становится все более конкурентным.

А вот у кого сорвать куш не получилось, так это у первого этнического таджика в истории UFC (представляющего, правда, Узбекистан) — бывшего таксиста из Нью-Йорка Зарруха Адашева (3−2). До этого момента в профессиональной карьере Адашева значится всего несколько боев в Bellator, однако он работал с известным агентом Али Абдель-Азизом, который сумел устроить его в UFC на коротком уведомлении. О том, что его дебютный поединок состоится уже 13 июня, он узнал за неделю, не успев тем самым подготовиться, но согласившись разделить клетку с опытным Тайсоном Нэмом (17−11−1).

Попытка оказалась неудачной: на свой лоукик в начале боя он получил в ответ от Тайсона оверхэнд навстречу и был добит еще одним ударом в челюсть уже на настиле, дав заработать Нэму $50 тыс. премиальных за 32 секунды.

В схожем стиле со своим соперником разобрался и заработал $50 тыс. Кристиан Агилера (14−6). Меньше чем за минуту он прижал Энтони Айви (8−3) к клетке и обрушил на того град мощнейших ударов, пока не прорвал его защиту: Айви не смог устоять на ногах и, держась за голову, присел на колено, после чего судья остановил схватку и зафиксировал победу Агилеры техническим нокаутом. Для обоих бойцов, кстати, это был дебютный бой в UFC.

Следующий турнир UFC состоится в ночь на 21 июня в том же APEX в Лас-Вегасе. В главном бою вечера российский тяжеловес Александр Волков встретится с Кертисом Блэйдсом, а также состоятся поединки с участием Тиши Торрес, Ракель Пеннингтон, Роксанн Модаффери, Джоша Эммета и других.