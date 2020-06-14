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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко рассказал о своих планах жениться

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, когда женится.

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Источник: РИА "Новости"
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Самые яркие кадры с «ВТБ-Арены» — на Sport24.

Ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что подписал контракт на бой с Александром Емельяненко.

«Подстригся, навел красоту на голове. Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь», — заявил Емельяненко в Instagram-stories своего аккаунта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым запланирован на 24 июля. Поединок пройдет на столичной «ВТБ Арене».

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