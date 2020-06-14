Емельяненко рассказал о своих планах жениться

Источник: РИА "Новости"

42 фотографии 42 фотографии 42 фотографии Самые яркие кадры с «ВТБ-Арены» — на Sport24.

Ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что подписал контракт на бой с Александром Емельяненко.

«Подстригся, навел красоту на голове. Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь», — заявил Емельяненко в Instagram-stories своего аккаунта.

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