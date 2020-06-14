Емельяненко рассказал о своих планах жениться
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, когда женится.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, когда женится.
Ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что подписал контракт на бой с Александром Емельяненко.
«Подстригся, навел красоту на голове. Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь», — заявил Емельяненко в
Бой между Емельяненко и Исмаиловым запланирован на 24 июля. Поединок пройдет на столичной «ВТБ Арене».