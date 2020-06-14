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16:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC бросил вызов Макгрегору

Бывший чемпион UFC, бразилец Рафаэль Дос Аньос в Twitter бросил вызов недавно завершившему карьеру ирландцу Конору Макгрегору.

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«Давай сделаем это, Конор! Если ты ищешь боя, то я тот парень, который тебе нужен. Легкий, промежуточный или полусредний вес — ты знаешь, что я всегда в игре», — написал Дос Аньос. Он посчитал, что ирландцу не стоило уходить из спорта.

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7 июня Макгрегор объявил о завершении карьеры. 31-летний боец признался, что уже не получает прежних эмоций от единоборств.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и четыре — поражением.

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Дос Аньос — бывший обладатель чемпионского титула в легком весе. На его счету 29 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах.

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