Фергюсон вызвал на поединок завершившего карьеру Макгрегора

«Сделаем UFC снова великим», — подписал видео Фергюсон, в котором вызывает Макгрегора на бой.
7 июня 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Подобное заявление ирландец ранее делал дважды. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).
На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и четыре поражения. До этого UFC пять раз пытался организовать его поединок с нынешним чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но каждый раз бой отменялся.