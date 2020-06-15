Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
16.06
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16.06
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16.06
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
16.06
Вердер
Бавария
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
20:12 (мск), источник: ТАСС

Фергюсон вызвал на поединок завершившего карьеру Макгрегора

ТАСС, 15 июня. Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон намерен провести поединок с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Об этом Фергюсон написал в Instagram.

Наверх
Источник: AP 2020
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Яркие кадры эпатажного ирландского бойца UFC.

«Сделаем UFC снова великим», — подписал видео Фергюсон, в котором вызывает Макгрегора на бой.

7 июня 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Подобное заявление ирландец ранее делал дважды. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и четыре поражения. До этого UFC пять раз пытался организовать его поединок с нынешним чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но каждый раз бой отменялся.

Читайте также
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Sky: финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесут
Три европейских клуба заинтересованы в футболисте сборной России
«Никогда с таким не сталкивался»: Тедеско — о полуфинале Кубка
В Италии сообщили об интересе «Зенита» к сыну Диего Симеоне
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной РФ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни в Америке
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь