Фергюсон вызвал на поединок завершившего карьеру Макгрегора

7 июня 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Подобное заявление ирландец ранее делал дважды. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).