Финкельштейн ответил на обвинения в краже денег у Федора Емельяненко

«Слушайте, я с Фёдором работал до 2012 года, и Фёдор присутствовал на всех переговорах, с кем бы мы их ни вели, с UFC, Affliction, Strikeforce. На всех переговорах он присутствовал лично и знал все детали и гонорары. А вот Миллена, естественно, ни на одних переговорах не было, так как работал он с нами всего два года и его работа была — это заниматься продакшеном. Откуда он вылез сейчас и почему делает такие заявления, я не знаю.
Не верю в то, что он сейчас менеджер Емельяненко. Фёдор был в курсе всех историй с Милленом, и я не думаю, что он сейчас его менеджер. Насколько я знаю, у Фёдора нет менеджера и все вопросы сейчас он ведёт лично сам, — приводятся слова Финкельштейна на странице M-1 Global в «Инстаграме».
Финкельштейн также подчеркнул, что в прошлом Миллен работал в компании M-1 на должности продакшен-менеджера и фактически обворовывал организацию.