Финкельштейн ответил на обвинения в краже денег у Федора Емельяненко

«Слушайте, я с Фёдором работал до 2012 года, и Фёдор присутствовал на всех переговорах, с кем бы мы их ни вели, с UFC, Affliction, Strikeforce. На всех переговорах он присутствовал лично и знал все детали и гонорары. А вот Миллена, естественно, ни на одних переговорах не было, так как работал он с нами всего два года и его работа была — это заниматься продакшеном. Откуда он вылез сейчас и почему делает такие заявления, я не знаю.