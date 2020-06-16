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16 июня, источник: Чемпионат.com

Финкельштейн ответил на обвинения в краже денег у Федора Емельяненко

Известный промоутер Вадим Финкельштейн ответил на обвинения менеджера Джерри Миллена, который обвинил российского бизнесмена в том, что тот недодавал гонорары Фёдору Емельяненко и, таким образом, фактически обкрадывал прославленного бойца.

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Источник: РИА "Новости"

«Слушайте, я с Фёдором работал до 2012 года, и Фёдор присутствовал на всех переговорах, с кем бы мы их ни вели, с UFC, Affliction, Strikeforce. На всех переговорах он присутствовал лично и знал все детали и гонорары. А вот Миллена, естественно, ни на одних переговорах не было, так как работал он с нами всего два года и его работа была — это заниматься продакшеном. Откуда он вылез сейчас и почему делает такие заявления, я не знаю.

Не верю в то, что он сейчас менеджер Емельяненко. Фёдор был в курсе всех историй с Милленом, и я не думаю, что он сейчас его менеджер. Насколько я знаю, у Фёдора нет менеджера и все вопросы сейчас он ведёт лично сам, — приводятся слова Финкельштейна на странице M-1 Global в «Инстаграме».

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Финкельштейн также подчеркнул, что в прошлом Миллен работал в компании M-1 на должности продакшен-менеджера и фактически обворовывал организацию.

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