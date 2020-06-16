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16 июня, источник: Спорт-Экспресс

«Я убью ее». Дана Уайт — о возможном завершении карьеры Нуньес

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова чемпионки в полулегком и легчайшем весе Аманды Нуньес. Она заявила, что раздумывает о завершении карьеры.

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Источник: AFP 2020

— Если она завершит карьеру, я убью ее, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Я только говорил нашим матч-мейкерам, чтобы они построили для нее полулегкий дивизион. И теперь она говорит о завершении карьеры?

В ее уходе не вижу ничего хорошего. Это сводит меня с ума. Если спортсмен говорит о завершении карьеры, то, наверное, стоит уйти. Но это не ее случай. Многие мои бойцы ноют о деньгах. И вдруг одна из наших девушек, которая способна драться еще очень долго и зарабатывать много, говорит о том, что может уйти.

На счету 32-летней бразильянки 20 побед и 4 поражения в ММА.

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