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09:56 (мск), источник: ТАСС

Олейник проведет следующий бой в UFC против Льюиса

ТАСС, 17 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Деррика Льюиса 8 августа. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Олейник сообщил ТАСС, что отказался от боя с Льюисом в июне и предложил перенести поединок на более поздний срок. «Получил новый контракт на бой. 8 августа главный бой вечера пройдет против Деррика Льюиса», — сказал россиянин.

Олейник в мае победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. В активе 42-летнего спортсмена 59 побед, 13 поражений и одна ничья. В послужном списке 35-летнего Льюиса 23 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В октябре 2018 года Льюис нокаутировал россиянина Александра Волкова.

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