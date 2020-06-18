Тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал, что отец спортсмена вылечился от COVID-19

«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю, у меня даже слезы наворачиваются», — сказал Мендес.