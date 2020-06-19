Тренер Нурмагомедова назвал опасную сторону Гэтжи

«Подготовка Хабиба будет не слишком отличаться от его предыдущих поединков, но мы должны очень серьезно отнестись к лоукикам (удары ногами — прим. ТАСС) Гэтжи — это его самое опасное оружие, — сказал Мендес. — Они у него очень мощные, и если он будет успешно ими пользоваться, это повлияет на мобильность Хабиба и эффективность его борьбы. Мы должны уделить этому самое большое внимание».