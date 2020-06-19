Волков, не бояться: каковы шансы россиянина в бою с Блэйдсом

Источник: РИА "Новости"

Поединок в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым и американцем Кертисом Блэйдсом станет главным событием турнира UFC Vegas 3. Для нашего бойца эта встреча будет ключевой: у него появится возможность забраться на верхушку рейтинга и впоследствии претендовать на бой за пояс. Трансляцию боя Волков-Блэйдс можно будет увидеть только на телеканале РЕН ТВ 21 июня в 6:00 мск.

Главный экзамен

Эта встреча изначально должна была состояться в Канаде. Однако из-за коронавируса ее пришлось перенести в США. В итоге турнир пройдет в Лас-Вегасе на арене UFC Apex. UFC стала первой крупной спортивной организацией в мире спорта, которая запустила свои турниры в период пандемии. Ивенты стали проводить еще в начале мая. Проблем не возникло, поэтому промоушен продолжает радовать любителей единоборств яркими событиями.

Александр Волков подходит к бою не в статусе фаворита. Он занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов. А его оппонент входит в тройку лучших. 29-летний Кертис Блэйдс за всю свою карьеру проигрывал лишь дважды. В обоих случаях он уступал мощнейшему камерунцу Франсису Нганну. Блэйдс максимально уверен в себе. Он уже заявил, что «сломает» Волкова.

— Собираюсь оказать на него давление, — сказал американец. — Буду прислонять его к клетке и просто заставлять реагировать на мои удары. Искренне сомневаюсь, что наш бой пройдет всю дистанцию. Все зависит только от того, сколько времени мне понадобится, чтобы сломать его.

Кертис Блейдс во время поединка с Франсисом Нганну на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Пекине | Источник: Reuters

Кертис Блэйдс — безусловно, один из сложнейших экзаменов в карьере россиянина. Если Волков сумеет одержать над ним победу, это серьезно продвинет его в рейтинге и в дальнейшем позволит претендовать на чемпионский титул в тяжелом весе.

Это очень непростой бой с психологической точки зрения. Блэйдс — серьёзный соперник, и, если Волкову удастся его победить, это откроет перед Александром новые двери. Он будет более уверенно себя чувствовать и с остальными сильнейшими представителями тяжелого веса. Надеюсь, у россиянина получится. Президент Международной федерации Самбо Василий Шестаков

Блэйдса можно назвать самым сложным соперником в карьере россиянина. В отличие от Александра, Кертис уже дрался в 2020 году — в январе он нокаутировал бывшего чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса. Волков же провёл свой последний бой в ноябре 2019 года. Изначально именно он должен был биться с Сантосом, но бразилец снялся из-за проблем со здоровьем. На замену вышел американец Грег Харди, которого россиянин победил единогласным решением судей.

— Нет сомнений, что Блэйдс очень опасен, но говорить о его непреодолимости для Александра точно не стоит, — заявил «Известиям» боец Александр Шлеменко. — Кертис — отличный борец, а у Волкова с этим были проблемы. Но, мне кажется, это уже в прошлом. Когда тебе говорят, что тот или иной аспект — твоя слабая сторона, ты пытаешься сделать все возможное, чтобы доказать обратное. Так что Александр точно не подарок для Блэйдса.

Александр Волков и Грэг Харди во время боя в тяжелом весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Москве | Источник: РИА "Новости"

В активе соперника Волкова две победы над российскими бойцами — Алексеем Олейником в 2017 году и Шамилем Абдурахимовым в 2019-м.

— На мой взгляд, самым опасным соперником в карьере Волкова был Виталий Минаков, — заявил «Известиям» промоутер Камиль Гаджиев. — Что и было доказано в октагоне. А грядущий бой с Блэйдсом — несомненно определяющий в карьере Александра. Если он победит, можно замахнуться и на пояс. А в случае неудачи на ближайшие года два об этом придется забыть.

Домашняя работа

Главные опасения, конечно, вызывает подготовка Александра Волкова к поединку. Его тренировочный лагерь получился очень скомканным из-за режима самоизоляции в Москве. Фактически россиянину пришлось готовиться у себя дома.

Карантинные меры, конечно, скажутся на качестве моего этапа подготовки к бою, но мы с командой сделаем все возможное, чтобы результативность не изменилась. Александр Волков

В домашнем режиме россиянину пришлось провести большую часть тренировочного лагеря. Лишь 26 мая Александр Волков начал занятия в зале, а уже спустя две недели отправился в Америку.

— С этим ничего не поделаешь, всякое в жизни бывает, — сказал «Известиям» первый российский чемпион UFC Олег Тактаров. — Считаю, что Волков по всем данным сильнее Блэйдса. Самое главное для россиянина — настрой. Александр — очень неудобный соперник для многих бойцов, и он должен пользоваться своими преимуществами. Может ли претендовать на титул? Давайте сначала дождемся итогов грядущего боя.

Кертис Блейдс после победы над Джуниором дос Сантосом на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в США | Источник: Reuters

У россиянина явно были проблемы со спарринг-партнерами, но он попытался максимально подготовиться в физическом плане. Именно на этот аспект он и будет делать ставку в бою с Кертисом.

Уверен, что Александр вместе со своим тренерским штабом сумел разработать оптимальную программу, чтобы хорошо подготовиться к поединку. Да, условия были не самые привычные и простые. Но хочется верить, что Александр выйдет в октагон в оптимальных кондициях. Василий Шестаков