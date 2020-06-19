Волков, не бояться: каковы шансы россиянина в бою с Блэйдсом
UFC проводит очередной турнир в период пандемии.
UFC проводит очередной турнир в период пандемии.
Поединок в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым и американцем Кертисом Блэйдсом станет главным событием турнира UFC Vegas 3. Для нашего бойца эта встреча будет ключевой: у него появится возможность забраться на верхушку рейтинга и впоследствии претендовать на бой за пояс. Трансляцию боя
Эта встреча изначально должна была состояться в Канаде. Однако
Александр Волков подходит к бою не в статусе фаворита. Он занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов. А его оппонент входит в тройку лучших. 29-летний Кертис Блэйдс за всю свою карьеру проигрывал лишь дважды. В обоих случаях он уступал мощнейшему камерунцу Франсису Нганну. Блэйдс максимально уверен в себе. Он уже заявил, что «сломает» Волкова.
— Собираюсь оказать на него давление, — сказал американец. — Буду прислонять его к клетке и просто заставлять реагировать на мои удары. Искренне сомневаюсь, что наш бой пройдет всю дистанцию. Все зависит только от того, сколько времени мне понадобится, чтобы сломать его.
Кертис Блэйдс — безусловно, один из сложнейших экзаменов в карьере россиянина. Если Волков сумеет одержать над ним победу, это серьезно продвинет его в рейтинге и в дальнейшем позволит претендовать на чемпионский титул в тяжелом весе.
Это очень непростой бой с психологической точки зрения. Блэйдс — серьёзный соперник, и, если Волкову удастся его победить, это откроет перед Александром новые двери. Он будет более уверенно себя чувствовать и с остальными сильнейшими представителями тяжелого веса. Надеюсь, у россиянина получится.
Блэйдса можно назвать самым сложным соперником в карьере россиянина. В отличие от Александра, Кертис уже дрался в 2020 году — в январе он нокаутировал бывшего чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса. Волков же провёл свой последний бой в ноябре 2019 года. Изначально именно он должен был биться с Сантосом, но бразилец снялся
— Нет сомнений, что Блэйдс очень опасен, но говорить о его непреодолимости для Александра точно не стоит, — заявил «Известиям» боец Александр Шлеменко. — Кертис — отличный борец, а у Волкова с этим были проблемы. Но, мне кажется, это уже в прошлом. Когда тебе говорят, что тот или иной аспект — твоя слабая сторона, ты пытаешься сделать все возможное, чтобы доказать обратное. Так что Александр точно не подарок для Блэйдса.
В активе соперника Волкова две победы над российскими бойцами — Алексеем Олейником в 2017 году и Шамилем Абдурахимовым в 2019-м.
— На мой взгляд, самым опасным соперником в карьере Волкова был Виталий Минаков, — заявил «Известиям» промоутер Камиль Гаджиев. — Что и было доказано в октагоне. А грядущий бой с Блэйдсом — несомненно определяющий в карьере Александра. Если он победит, можно замахнуться и на пояс. А в случае неудачи на ближайшие года два об этом придется забыть.
Главные опасения, конечно, вызывает подготовка Александра Волкова к поединку. Его тренировочный лагерь получился очень скомканным
Карантинные меры, конечно, скажутся на качестве моего этапа подготовки к бою, но мы с командой сделаем все возможное, чтобы результативность не изменилась.
В домашнем режиме россиянину пришлось провести большую часть тренировочного лагеря. Лишь 26 мая Александр Волков начал занятия в зале, а уже спустя две недели отправился в Америку.
— С этим ничего не поделаешь, всякое в жизни бывает, — сказал «Известиям» первый российский чемпион UFC Олег Тактаров. — Считаю, что Волков по всем данным сильнее Блэйдса. Самое главное для россиянина — настрой. Александр — очень неудобный соперник для многих бойцов, и он должен пользоваться своими преимуществами. Может ли претендовать на титул? Давайте сначала дождемся итогов грядущего боя.
У россиянина явно были проблемы со
Уверен, что Александр вместе со своим тренерским штабом сумел разработать оптимальную программу, чтобы хорошо подготовиться к поединку. Да, условия были не самые привычные и простые. Но хочется верить, что Александр выйдет в октагон в оптимальных кондициях.
Также зрители канала РЕН ТВ бесплатно смогут посмотреть бои основного карда: Шейн Бургос (США) — Джош Эммет (США) — до 65,77 кг; Ракэль Пеннингтон (США) — Марион Рено (США) — до 61,2 кг (ж). Начало трансляции: 21 июня в 4:30 по московскому времени.