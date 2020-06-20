UFC может закрыть женский полулегкий дивизион из-за ухода Нуньес
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) готово закрыть женский полулегкий дивизион.
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) готово закрыть женский полулегкий дивизион.
Такие перемены могут произойти в случае, если чемпионка организации в двух дивизионах Аманда Нуньес завершит карьеру.
«Вероятно, мы не будем продолжать историю полулегкого дивизиона без Аманды… Я
Стоит отметить, что на июньском UFC 250 Нуньес успешно защитила титул в бою с Фелицией Спенсер.