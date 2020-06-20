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11:46 (мск), источник: Газета.Ру

UFC может закрыть женский полулегкий дивизион из-за ухода Нуньес

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) готово закрыть женский полулегкий дивизион.

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Источник: AP 2020

Такие перемены могут произойти в случае, если чемпионка организации в двух дивизионах Аманда Нуньес завершит карьеру.

«Вероятно, мы не будем продолжать историю полулегкого дивизиона без Аманды… Я только-только сказал менеджерам выстраивать этот дивизион и подписывать новых девушек, как она ни с того ни с сего заговорила об уходе из спорта. Однако Нуньес может делать все, что хочет. Настоящая королева! Скоро у нее появится ребенок. Как профессионал она достигла всего и всегда делала то, о чем я ее просил», — приводит слова президента UFC Даны Уайта MMA Fighting.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что на июньском UFC 250 Нуньес успешно защитила титул в бою с Фелицией Спенсер.

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