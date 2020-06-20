UFC может закрыть женский полулегкий дивизион из-за ухода Нуньес

«Вероятно, мы не будем продолжать историю полулегкого дивизиона без Аманды… Я только-только сказал менеджерам выстраивать этот дивизион и подписывать новых девушек, как она ни с того ни с сего заговорила об уходе из спорта. Однако Нуньес может делать все, что хочет. Настоящая королева! Скоро у нее появится ребенок. Как профессионал она достигла всего и всегда делала то, о чем я ее просил», — приводит слова президента UFC Даны Уайта MMA Fighting.